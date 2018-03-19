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319纏住侯友宜？周錫瑋點名陳水扁「踹共」

記者陳志仁／新北報導2018/03/19 15:30
▲前台北縣長周錫瑋今（19）日認為，前總統陳水扁既然提拔侯友宜，後來319又發生這樣的事情，「解鈴還須繫鈴人！」最好還是由陳水扁出來說明。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.19）
▲前台北縣長周錫瑋今（19）日認為，前總統陳水扁既然提拔侯友宜，後來319又發生這樣的事情，「解鈴還須繫鈴人！」最好還是由陳水扁出來說明。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.19）

時隔14年的319槍擊案，儼然成為爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，一輩子甩不開的包袱；前台北縣長周錫瑋今（19）日認為，「解鈴還須繫鈴人！」最近看到前總統陳水扁的身體好、頭腦清晰，由他把事情講清楚，會最直接、最有效。

周錫瑋表示，應該是當事人陳水扁出來說明，侯友宜只不過是「陳水扁當市長時，他當刑大隊長、陳水扁當總統之後，他當刑事警察局長，319專案報告後，侯友宜破格升任警政署長」；最近看到陳水扁的身體非常好、頭腦非常清晰，陳水扁應該出來面對、告訴大家319槍擊案鮪魚肚的傷是怎麼發生？

侯友宜是否需要針對319的槍擊案，對外說明嗎？周錫瑋重申，「最重要的還是陳水扁啦！」國民黨現在正在進行新北市長的初選，侯選人都會蠻累的，這時候應該是陳水扁出來講話；陳水扁既然提拔侯友宜，後來319又發生這樣的事情，「解鈴還須繫鈴人！」最好還是由陳水扁出來說明。

鄭南榕自焚事件、319槍擊案讓侯友宜的政治立場備受質疑，也是抹不去的陰影？周錫瑋說，陳水扁一路提攜侯友宜，這個過程大家都看得很清楚，真相畢竟還是由當事人陳水扁、呂秀蓮說明；呂秀蓮已提出質疑，陳水扁現在恢復得這麼好、頭腦這麼清楚、體力那麼好，現在出來把事情講清楚，會是最直接、最有效。

是否有遇到選民表達因為319的槍擊案，而不投給侯友宜？周錫瑋認為，「這部分他不多做解答！」最重要的還是陳水扁，一切的源頭都是陳水扁，陳水扁又是當事人，319槍擊案造成中華民國政治上巨大的變化，陳水扁現在的頭腦非常清晰，還是請他出來好好講一講，這才是最有效的。

關鍵字319槍擊案侯友宜周錫瑋陳水扁
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