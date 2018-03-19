影／震災款疑濫用　傅崐萁：若有異議　可申請退回

張善政首先說明善款去向，他表示前2次的會議，最優先處理的就是受災戶家庭及個人的損失，補助標準遠比高雄、台南更高，以每戶20萬受災戶慰問金，目前已領了190戶，而網路上以訛傳訛說災民都沒有拿到善款的謠言，都可以詢問倒塌的三棟大樓住戶代表或是主委。

0206花蓮震災捐款達20億，「花蓮震災善款監督與管理委員會」召集人張善政在3月8日開的第2次會議紀錄中，有提及4億用在觀光產業紓困，4億用在石材業者紓困，高達8億用在產業紓困，引起網路上的一片撻伐，今天上午花蓮縣長傅崐萁與善款監督委員會顧問張善政一同親上火線說明。

另外，以高雄及台南的發放標準為基準，公家機關發包造價每坪價格約10萬元，花蓮受災戶原居住地可一坪換一坪，並以每坪11萬元提供補助，這也是目前全台灣最高的發放金額。

會議紀錄中有詳明的記載，「主席陳美伶裁示，有關產業補助、紓困及振措施，請中央目的事業主管機關（經濟部、交通部）與當地業者及花蓮縣政府，討論彙整後，研擬計畫報院審查」。張善政說，目前編列用於產業振興的8億經費，還在製作計畫中，尚未呈給中央部分，國人不必過於擔心。



▲網路上針對花蓮震災善款使用有欵慮，甚至有人要求退款，今上午花蓮縣長傅崐萁及花蓮縣政府 0206地災害捐款管理及監督委員會召集人張善政親上火線說明。（圖／記者鄭志宏攝）

張善政說，善款用在補貼產業，花蓮不是首例。花蓮已經好多年不能挖大理石，都是進口加工，從大樓的建造到磁磚，到遊艇上的精雕、都多都是花蓮的大理石業者在處理，觀光業更不用說，損失的比重之高，更是地方首長責無旁貸的工作。

花蓮休閒產業協會前理事長邱錫棟表示，善款不能只侷限在受災戶，觀光業的損失更多倍，許多產業也要養人，縣府只有補貼一點點金額，而觀光客不來每個月虧損百萬以上，中大型產業甚至虧損3~400萬，接下來的後遺症，就是數萬戶家庭。

傅崐萁則是語重心長的表示，對於任何善款有異議或疑問，都可以申請退回，未來短缺的部份，也會和中央部會與委員會一同討論，未來將會再制訂。

0206地震，也是花蓮50年來首次成為災區。受災範圍不僅只有4棟樓倒塌的受災戶，花蓮各處道路、橋樑、校舍及公共設施，都在等待修復，更多產業也都在等待政府的因應措施，許多網民都聚焦在「專款專用」，讓首次處理災區的傅崐萁，遇到相當大的課題。



▲地震受災不僅4棟大樓，更有道路、校舍、橋樑及各產業，都也受到影響。（圖／記者鄭志宏攝）



▲會議中的主席裁示，針對產業的補助，要求花蓮縣府與中央研擬討論。（圖／記者鄭志宏攝）



▲會議當時主席陳美伶表示以台南維冠大樓產業補助標準補貼，花蓮並不是首例。（圖／記者鄭志宏攝）