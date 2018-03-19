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中央社

蒲亭得票逾7成6 第2高票才1成多

中央社2018/03/19 14:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯中央選舉委員會今天表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）在這次總統大選贏得壓倒性勝利，得票率76.67%。

蒲亭統治俄羅斯已近20年。俄國中選會官員在完成99.8%的計票後表示，蒲亭昨天的得票，締造他歷次總統選舉最佳成績，超過5540萬人投票給他。

得票第2高的是俄羅斯共產黨候選人格魯季寧（Pavel Grudinin）的11.79%，第3是俄羅斯自由民主黨黨魁吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）5.66%。

在吉里諾夫斯基之後的是前實境秀主持人兼社交名媛、公民倡議黨（Civil Initiative）候選人蘇布查克（Ksenia Sobchak），得票率1.67%；亞博盧黨（Yabloko）的雅夫林斯基（Grigory Yavlinsky）得票1.04%。

俄羅斯成長黨（Party of Growth）的狄托夫（Boris Titov）0.75%；俄羅斯共產黨人黨（Communistsof Russia）的蘇拉伊金（Maxim Suraikin）0.68%；俄羅斯全民聯盟黨（Russian People's Union）的巴布林（Sergey Baburin）0.65%。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1070319

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