蒲亭得票逾7成6 第2高票才1成多

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯中央選舉委員會今天表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）在這次總統大選贏得壓倒性勝利，得票率76.67%。

蒲亭統治俄羅斯已近20年。俄國中選會官員在完成99.8%的計票後表示，蒲亭昨天的得票，締造他歷次總統選舉最佳成績，超過5540萬人投票給他。

得票第2高的是俄羅斯共產黨候選人格魯季寧（Pavel Grudinin）的11.79%，第3是俄羅斯自由民主黨黨魁吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）5.66%。