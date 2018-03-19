臉書Line境外消費爭議多 託運人資料要詳載

（中央社記者楊淑閔台北19日電）行政院消保處發現106年從臉書及Line廣告進行境外消費，無法跟賣家聯繫有效處理的消費爭議案，竟然達近千件，已要求產品入關後，轉由國內業者託運時須詳載國內託運人聯絡資訊。

行政院消保處消保官王德明表示，106年消費者經由社群網路的廣告，包含臉書及Line的廣告，用「貨到付款」方式網購海外商品，卻因為賣方在國外無法有效處理申訴的消費爭議案件，多達986件。

他並說，為了改善以上狀況，消保處已請交通部公路總局督促國內運輸業者，落實「運輸業管理規則」第118條相關規定，即必須正確記載託運人相關資料，包含姓名、詳細住址及電話。