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中央社

台男加國槍殺陸生 南韓逮捕俟會商處理

中央社2018/03/19 14:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）涉嫌殺人而遭國際刑警通緝的台灣翁姓男子，目前被拘留在仁川國際機場法務部出入國管理事務所留置所，正等待國際刑警組織等單位會商處理。

對於翁姓男子遭南韓警方逮捕一事，駐韓國台北代表部發言人、新聞組長邱祺今天對中央社記者說，目前正在與韓方交涉，有關消息一概由外交部統一發言。

據要求匿名的南韓權威人士透露，持有中華民國護照的翁姓男子，隨團參加旅遊，於16日經由仁川國際機場入境。法務部出入國管理事務所查對翁姓男子在仁川機場入境關卡的指紋後，發現他曾在加拿大涉嫌殺人，加拿大並已向國際刑警組織提出通緝。

這名消息人士指出，遭國際刑警通緝，理當是南韓拒絕入境對象，但翁姓男子在台灣的名字是翁瑞凱，與原先名字不符，所以並沒有在機場入境關口當場逮捕，而是在他下榻的酒店，這使得事態處理變的較為複雜。

消息人士說，如果在仁川機場入境關卡攔截，翁姓男子便會由原機遣返出發地。但翁姓男子已入境南韓，且加拿大已透過國際刑警展開通緝，則必須與國際刑警組織等相關方面會商解決。

南韓消息人士透露，翁姓男子擁有台灣和加拿大雙重國籍，且遭國際刑警通緝，確實讓遣返問題變的複雜。

翁姓男子在台灣參加的韓國旅行團，即將於20日結束韓國觀光行程，返回台灣。（編輯：屈享平）1070319

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