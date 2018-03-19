台男加國槍殺陸生 南韓逮捕俟會商處理

（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）涉嫌殺人而遭國際刑警通緝的台灣翁姓男子，目前被拘留在仁川國際機場法務部出入國管理事務所留置所，正等待國際刑警組織等單位會商處理。

對於翁姓男子遭南韓警方逮捕一事，駐韓國台北代表部發言人、新聞組長邱祺今天對中央社記者說，目前正在與韓方交涉，有關消息一概由外交部統一發言。

據要求匿名的南韓權威人士透露，持有中華民國護照的翁姓男子，隨團參加旅遊，於16日經由仁川國際機場入境。法務部出入國管理事務所查對翁姓男子在仁川機場入境關卡的指紋後，發現他曾在加拿大涉嫌殺人，加拿大並已向國際刑警組織提出通緝。