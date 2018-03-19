考古發現 阿舍利和索尼恩兩文化可能接續

研究人員說，這個地點附近也曾發現猩猩的先祖西瓦古猿（Sivapithecus）的化石。

「印度人報」（The Hindu）今天報導，印度人類學調查所（Anthropological Survey of India, AnSI）最近在喜馬偕爾省（Himachal Pradesh），一處尚未開發地點，發現超過100個舊石器時代石器，和許多脊椎和無脊椎動物的化石，其中也包含腹足動物化石。

根據鑑定，被發現的石器被判定是距今150萬年前到15萬年前的阿舍利文化時期（Acheulian age），以及距今60萬年前索尼恩（Soanian）文化時期的石器。

研究人員表示，這是印度首次在同一地點同時發現大量阿舍利和索尼恩兩個時期的石器，這表示阿舍利和索尼恩兩個文化時期可能是接續存在。

研究人員哈夏沃達納（Harshawardhana）博士說，現場還找到許多腹足動物的化石，顯示這一帶曾經是洪水氾濫的平原。研究人員們正試圖透過當地石器和化石的研究與分析，重現數百萬年前當地的生態景觀。

哈夏沃達納指出，受到道路橋樑的興建和農業開發等威脅，甚至還有當地人以低廉價格出售找到的化石，因此專家正在為這個地區提案設置保護區。（編輯：陳惠珍）1070319