托嬰中心評鑑 中市府：密度比中央高

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市多家被評鑑甲等的托嬰中心仍傳出虐兒事件，時代力量台中市議員參選人今天到台中市政府訴求評鑑程序要透明化，社會局指出，中市強化評鑑密度，比中央規定的還高。

台中市最近連續傳出托嬰中心虐兒事件，時代力量台中市議員參選人吳佩芸、許皓甯今天前往台中市政府前廣場陳情指出，從2015年到2018年台中市共傳出5件托兒中心虐兒事件，其中有4家都被市府評鑑為甲等，另1家則因成立不久還未評鑑，質疑評鑑甲等有何意義。

吳佩芸及許皓甯還提出3項訴求，包括：一、公開更多評鑑結果，提供具鑑別度資訊。二、評鑑程序透明化，公開評鑑委員名單。三、提升托育人員勞動條件，托育品質才會好。他們並將陳情書遞交給社會局兒少福利科長黃瑞杉。