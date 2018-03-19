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日元挺進100的前鋒部隊出現 對沖基金做空日元部位

鉅亨網2018/03/19 15:02
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在安倍內閣爆發醜聞後，槓桿基金上周對日元空頭部位轉為多頭部位，有望導致日元進一步升值。

從川普在 2016 年底在美國大選中勝選以來，在預期減稅推動美國經濟成長及升息的預期下，槓桿基金幾乎都在押注日元眨值，但截至 3 月 13 日的當周起出現逆轉，對日元的空頭部位轉為多頭部位，為去年春季以來首見。

槓桿基金自川普勝選以來的日元部位已由空翻多。（來源：彭博）
槓桿基金自川普勝選以來的日元部位已由空翻多。（來源：彭博社）

而且從 1 月 9 日的當周起，槓桿基金就一直減少日元的空頭部位，據《彭博》報導，除了投資人持倉部位變化外，貿易流動、貨幣政策分歧等因素，日元兌美元有望自 2016 年來首度突破 100 關卡。

由於日本首相安倍的支持率下跌，引發市場對「安倍經濟學」放緩的擔憂，2012 年 12 月以來，安倍經濟學一直是日元疲軟的關鍵因素。

周一日股下跌，避險資金轉向日元，美元兌日元上周下跌 0.8% 後，周一一度來到 105.65，跌幅約 0.3%。美銀美林駐東京的貨幣和股票策略師 Shusuke Yamada 認為，若安倍支持率快速下滑，美元兌日元可能會進一步回測 105。

布朗兄弟哈里曼（BBH）外匯策略師 Masashi Murata 曾表示，2018 年匯市的最大關注點就是美元兌日元面對跌破 100 關卡的風險。

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關鍵字安倍空頭日元afpheadline
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