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台股持續向上　兆豐證加速設置證券櫃檯　Q1再增23家

記者許家禎／台北報導2018/03/19 16:00
▲兆豐證券董事長簡鴻文表示，今年將加速設置證券櫃檯的速度，預估今年年底前，在集團金控自家銀行覆蓋率能達8成。（圖／記者許家禎攝 , 2018.3.19）
▲兆豐證券董事長簡鴻文表示，今年將加速設置證券櫃檯的速度，預估今年年底前，在集團金控自家銀行覆蓋率能達8成。（圖／記者許家禎攝 , 2018.3.19）

2017年台股在國際經濟情勢好轉，以及政府作多下，擺脫頹勢重新站上萬點並持續創高，兆豐證券董事長簡鴻文表示，公司去年獲利較前一年度大幅成長且超越目標，各項業務排名也維持在台資券商第6至第9名之間。展望今年，將加速設置證券櫃檯的速度，繼去年設置23家後，預計今年第1季前將再設置23家，預估今年年底前，在集團金控自家銀行覆蓋率能達8成。

兆豐證券董事長簡鴻文表示，當沖降稅後實施後，台灣股市活絡了，當沖降稅占比從原本的8%、9%提升到27%，指數站上萬點也已經200多天，看起來台股萬點已是中長期的趨勢，目前日均量達到1500億元以上，希望政府能延長當沖降稅的時間。

由於股市活絡，許多忠實戶、散戶逐漸回籠，兆豐證也加速設置證券櫃檯的速度，目前自家金控銀行約有107家，去（2017）年在自家金控銀行下已設置23家，預計今年第1季將再設置23家，覆蓋率近5成，7月前再展4家，預估今年年底前覆蓋率能達到8成，再加上因應FinTech的新服務，希望增添整體營運動能。

另外，為配合政府及金控政策，建立完備的防制洗錢及打擊資恐制度，已建立內部規章與機制，今年重點工作將加強落實並採取與集團各子公司相近的措施，以符合主管機關及亞太防制洗錢組織的標準。同時，除配合政府政策協助綠能產業籌資，也將透過集團資源引介開拓案源，希望在集團資源共享下發揮綜效。

關鍵字兆豐證簡鴻文兆豐證券台股
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