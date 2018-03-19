台股持續向上　兆豐證加速設置證券櫃檯　Q1再增23家

2017年台股在國際經濟情勢好轉，以及政府作多下，擺脫頹勢重新站上萬點並持續創高，兆豐證券董事長簡鴻文表示，公司去年獲利較前一年度大幅成長且超越目標，各項業務排名也維持在台資券商第6至第9名之間。展望今年，將加速設置證券櫃檯的速度，繼去年設置23家後，預計今年第1季前將再設置23家，預估今年年底前，在集團金控自家銀行覆蓋率能達8成。

兆豐證券董事長簡鴻文表示，當沖降稅後實施後，台灣股市活絡了，當沖降稅占比從原本的8%、9%提升到27%，指數站上萬點也已經200多天，看起來台股萬點已是中長期的趨勢，目前日均量達到1500億元以上，希望政府能延長當沖降稅的時間。