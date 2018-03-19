影／屏東檸檬進軍國際　農民外銷契作封櫃啟航

金色大地股份有限公司也看到屏東縣檸檬農民對於產業的要求，3年前開始與農民契作，今年更是擴大契作面積達300公頃，以樓地板一公斤8元保證價格收購，上限無設天花板的方式，讓農民收入穩定，更能放心投入檸檬產業，增加從農信心。

屏東是台灣檸檬的重要產區，每10顆檸檬中，就有7顆來自屏東。為了讓屏東檸檬產業傳承，屏東縣政府近年來一直鼓勵青年返鄉從農。這些返鄉青農也深感食安的重要，紛紛開始朝向安全用藥與生產追溯，讓所有消費者能買得安心，吃得放心。

縣長潘孟安表示，檸檬是屏東的重要農產品，全台灣的檸檬種植面積有2, 790公頃，而屏東就佔了 70%，達1，900公頃，每天可以銷售20棟101大樓的高度。今日特地辦理外銷契作與封櫃記者會，整個廣告行銷都以農民為主體，因為他們生產的優質擰檬不只供應給消費者，而是給自己良心，每個農民都是我們心目中最佳代言人，也是充份顯現出縣府對檸檬的重視，為檸檬農民感到驕傲。

▲屏縣府辦理外銷契作與封櫃記者會，整個廣告行銷以農民為主體，顯現出對檸檬的重視。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.19）

頂新集團魏家老四魏應行說，在屏東縣長潘孟安號召下，團隊和金色大地總經理呂政璋聯手推銷台灣檸檬，在中國、台灣將近2500家德克士炸雞門店同時推出鮮榨檸檬飲，購買檸檬數量超過1512座的101高度，除了繼續收購屏東檸檬、出口檸檬原汁，未來也計畫在全台便利商店銷售檸檬飲品，帶動台灣檸檬產業。金色大地總經理呂政璋指出，為了確保品質，還在產地聘請駐點檢驗人員，一杯檸檬汁「從農田到餐桌」的過程至少得經過5道檢驗，包括水壤、土質、用藥、進口、出口等環節。

▲農民與業者一起裝櫃外銷，見證屏東檸檬前進海外。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.19）

農業處表示，屏東的氣候適宜，陽光充足且受大武山豐沛的泉水滋潤，生產的檸檬品質優於其他縣市，由於擰檬農民的安全種植，柚香檸檬的酸度夠、香氣足，讓 外銷業者對屏東檸檬情有獨鍾，外銷通路也更加順暢，許多業者怕買不到優質擰檬，開始採取契作的方式跟農民合作，生產優質安全的檸檬。

▲頂新集團魏家老四魏應行(中)金色大地總經理呂政璋、龍泉農業生技合作社主席謝應盛見證契作簽約儀式。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.19）