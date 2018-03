泰國版「前瞻計畫」？3兆泰銖興建基礎建設

泰國軍政府 2014 年執政以來,經濟發展趨緩,遠不如東南亞鄰國。泰國總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)提出「泰國4.0」政策,希望透過投資基礎建設,刺激經濟成長。

泰國副總理頌奇(Somkid Jatusripitak)今( 19 )日在曼谷舉行「 Taking off to New Heights 」招商大會開幕致詞表示,近年全球經濟表現最亮眼當屬亞洲地區,泰國位於東協經濟共同體的重要地位,必須掌握現階段經濟發展的最佳契機,因此推動一系列經濟改革與建設計畫。