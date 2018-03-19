NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
全球總覽軍武頻道名流動態國際暖新聞萬花筒大陸
即時跑馬燈雪炫裸照瘋傳　經紀公司硬起來提告王彩樺大吃豆腐　男星不怕老婆吃醋理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
全球

泰國版「前瞻計畫」？3兆泰銖興建基礎建設

記者呂炯昌／曼谷報導2018/03/19 16:00
▲泰國副總理頌奇19 日在曼谷舉行「 Taking off to New Heights 」招商大會開幕致詞。（圖／呂炯昌攝 , 2018.3.19)
▲泰國副總理頌奇19 日在曼谷舉行「 Taking off to New Heights 」招商大會開幕致詞。（圖／呂炯昌攝 , 2018.3.19)

泰國軍政府 2014 年執政以來，經濟發展趨緩，遠不如東南亞鄰國。泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）提出「泰國4.0」政策，希望透過投資基礎建設，刺激經濟成長。

泰國副總理頌奇（Somkid Jatusripitak）今( 19 )日在曼谷舉行「 Taking off to New Heights 」招商大會開幕致詞表示，近年全球經濟表現最亮眼當屬亞洲地區，泰國位於東協經濟共同體的重要地位，必須掌握現階段經濟發展的最佳契機，因此推動一系列經濟改革與建設計畫。

泰國政府預計投資 3 兆泰銖(約 3 億台幣)投資基礎建設，頌奇表示，目前已經在興建中的大型基礎建設，如 3000 億泰銖建設曼谷都會區的 10 條捷運系統，連結泰國北中南東部的鐵路升級及高速鐵路計畫。另外有機場擴建計畫，如「東部經濟走廊」（Eastern Economic Corridor，簡稱EEC）的烏打拋航空城開發案，預計 2018 年 7 月招標，普吉及清邁機場擴建計畫，還有高速公路及深水港的開發計畫。

與蔡英文政府推出「前瞻建設」一樣，帕拉育政府「泰國4.0」將軌道建設列為首要，頌奇指出，泰國擁有全亞洲最早的鐵路系統，但是過去泰國開發軌道運輸系統過於緩慢，要掌握亞洲區域發展的機會，交通建設就必須居於關鍵地位，除了有利產業運輸外，也可帶來更多的旅遊客源。

泰國總理室部長庫薩( Kobsak Pootrakool ) 在外媒記者會上表示，就如同中國大陸、日本與港商投資一樣，台灣對泰國投資非常重要。

所謂的「泰國4.0」指得是泰國第四波的工業轉型，從「泰國1.0」的農業、「泰國2.0」的輕工業、「泰國4.0」的重工業，轉型到「泰國4.0」的智慧產業。

關鍵字泰國4.0帕拉育高速鐵路東部經濟走廊清邁航空城
「比基尼航空」飛印度　空姐安危憂遭虎爸罰全裸出門　只因考第四名

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan