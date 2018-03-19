泰國版「前瞻計畫」？3兆泰銖興建基礎建設

泰國副總理頌奇（Somkid Jatusripitak）今( 19 )日在曼谷舉行「 Taking off to New Heights 」招商大會開幕致詞表示，近年全球經濟表現最亮眼當屬亞洲地區，泰國位於東協經濟共同體的重要地位，必須掌握現階段經濟發展的最佳契機，因此推動一系列經濟改革與建設計畫。

泰國政府預計投資 3 兆泰銖(約 3 億台幣)投資基礎建設，頌奇表示，目前已經在興建中的大型基礎建設，如 3000 億泰銖建設曼谷都會區的 10 條捷運系統，連結泰國北中南東部的鐵路升級及高速鐵路計畫。另外有機場擴建計畫，如「東部經濟走廊」（Eastern Economic Corridor，簡稱EEC）的烏打拋航空城開發案，預計 2018 年 7 月招標，普吉及清邁機場擴建計畫，還有高速公路及深水港的開發計畫。

與蔡英文政府推出「前瞻建設」一樣，帕拉育政府「泰國4.0」將軌道建設列為首要，頌奇指出，泰國擁有全亞洲最早的鐵路系統，但是過去泰國開發軌道運輸系統過於緩慢，要掌握亞洲區域發展的機會，交通建設就必須居於關鍵地位，除了有利產業運輸外，也可帶來更多的旅遊客源。

泰國總理室部長庫薩( Kobsak Pootrakool ) 在外媒記者會上表示，就如同中國大陸、日本與港商投資一樣，台灣對泰國投資非常重要。

所謂的「泰國4.0」指得是泰國第四波的工業轉型，從「泰國1.0」的農業、「泰國2.0」的輕工業、「泰國4.0」的重工業，轉型到「泰國4.0」的智慧產業。