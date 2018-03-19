屏東檸檬熱銷兩岸860城市 契作再創新高

通路商金色大地公司總經理呂政璋表示，2016年夏天，透過屏東龍泉合作社首度嘗試出口屏東檸檬原汁，不到半年隨即收購1450噸鮮果、加工成原汁大賣408噸，當時，大陸流行吃炸雞喝可樂，金色大地與德克士靈機一動，打出「吃炸雞喝檸檬汁」，訴求健康取向，結果一炮而紅。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）德克士門市2016年推出「吃炸雞喝檸檬汁」，一炮而紅，如今已熱銷兩岸860個城市與4500家門市，今年，德克士與通路商跟屏東農民契作面積增加到400公頃，創台灣檸檬契作新高。

呂政璋說，去年他與德克士董事長魏應行在農委會及屏東縣政府協助下，走到產地最源頭，透過龍泉合作社與176位農民契作200公頃，收購鮮果4400噸，出口原汁1260噸，為了更穩固檸檬的供應，今年，與農民契作面積擴大到400公頃，成為台灣史上最大面積的檸檬契作生產、加工、銷售全鏈路的獨特閉環銷售模式。

呂政璋表示，今年預計出口檸檬原汁1500噸，需要的鮮果達5500噸，需近850家農戶進行生產，收購的檸檬鮮果疊起來有7563座台北101高。

魏應行表示，除了在德克士門市推出「吃炸雞喝檸檬汁」外，去年也在相關企業全家便利店導入限定版的屏東檸檬汁，創造另類的「吃肉包搭檸檬飲」的新消費潮流，屏東檸檬已成為健康代名詞，在兩岸間不論台北、北京、上海甚至在新疆、西藏，共超過860個城市、4500家門市，可見到屏東檸檬身影，屏東檸檬在華人經濟圈創造全新台灣奇蹟。

魏應行表示，與屏東農民的契作價格有樓地板沒有天花板，讓農民有穩定收入，也希望吸引年輕人返鄉種檸檬。

屏東縣長潘孟安表示，屏東檸檬產量佔台灣7成，在高雄區農業改良場技術指導下，屏東檸檬以安全水果外銷，目前熱銷的低溫榨汁有市場前景，希望金色大地和德克士相關企業繼中國大陸後，也能外銷歐盟國家。

參加契作的農民林麗雲表示，檸檬因季節價格高低差距大，最低曾低到一公斤新台幣2元，參加契作2年，契作價隨著季節從10元到60元，價格穩定有保障，利潤也比以前多一些，她現在的種植面積從以往的7分地增加到1甲多，今年預計再擴增5分地。（編輯：李錫璋）1070319