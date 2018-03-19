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中央社

安熙正否認性侵 稱雙方你情我願

中央社2018/03/19 15:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾19日綜合外電報導）曾被視為下屆南韓總統熱門人選的安熙正遭控性侵包括他秘書在內的兩名女性，今天他否認犯行，且表示發生關係是「你情我願」。

法新社報導，前忠清南道知事安熙正在今天接受檢方問話前，向記者表示與女方的性行為是「你情我願」。他去年在共同民主黨黨內選舉中，不敵文在寅位居第2。他是南韓日益壯大的「#我也是」反性侵運動下，爆出醜聞層級最高的官員。

金志恩（Kim Ji-eun，音譯）曾任安熙正的秘書，她接受電視訪問時表示，去年6月受聘以來，遭安熙正性侵4次。

這起案件引發全國憤慨，安熙正也辭去忠清南道知事一職，並宣布退出政壇，還在臉書上致歉，要求大眾「原諒我愚蠢的行為」。

金志恩要求檢方調查安熙正後，又有一名在安熙正創辦的政策智庫工作的女子出面表示，遭52歲的安熙正多次性侵。

但安熙正今天否認這兩名女子的指控，還稱他與兩人發生性行為是「你情我願」。

安熙正在首爾檢察官辦公室中表示：「我認為這是段你情我願的關係，但原告卻說不是。我為此致歉。」

「我對給予我厚愛和支持的所有人民致歉，也要對我妻子和我的家人致歉。」

安熙正因為形象健康和外型斯文，大受自由派年輕選民歡迎，爆出性醜聞令南韓各界震驚不已。根據南韓憲法，文在寅只能當一任總統，不得連任，安熙正原本被看作是文在寅的接班人，為2022年總統大選強勁的角逐者。（譯者：陳昱婷/核稿：鄭詩韻）1070319

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