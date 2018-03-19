安熙正否認性侵 稱雙方你情我願

（中央社首爾19日綜合外電報導）曾被視為下屆南韓總統熱門人選的安熙正遭控性侵包括他秘書在內的兩名女性，今天他否認犯行，且表示發生關係是「你情我願」。

法新社報導，前忠清南道知事安熙正在今天接受檢方問話前，向記者表示與女方的性行為是「你情我願」。他去年在共同民主黨黨內選舉中，不敵文在寅位居第2。他是南韓日益壯大的「#我也是」反性侵運動下，爆出醜聞層級最高的官員。

金志恩（Kim Ji-eun，音譯）曾任安熙正的秘書，她接受電視訪問時表示，去年6月受聘以來，遭安熙正性侵4次。