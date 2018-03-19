侯友宜盼理性探討319 周錫瑋籲陳水扁說明

（中央社記者王鴻國新北19日電）319事件遭槍擊的當事人前副總統呂秀蓮對當年指揮調查的侯友宜提出質疑，侯友宜今天說，應回歸理性的探討；周錫瑋則表示，解鈴還須繫鈴人，應由前總統陳水扁來說明。

14年前的3月19日，競選連任陳水扁和呂秀蓮掃街時遭槍擊受傷，呂秀蓮認為，時任319專案小組召集人，目前爭取中國國民黨提名參選新北市長的侯友宜應解釋清楚。

侯友宜今天拜會警界出身的市議員林國春時，針對319事件受訪表示，經過國民黨及民主進步黨執政，不管是真相調查委會或是重啟調查，兩黨已經查過12年。