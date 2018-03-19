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微失智陸翁迷路　員警憑口音與簡體字找家屬

記者黃玿琮／台中報導2018/03/19 15:35
▲陸翁來台迷路潭子區，員警憑口音、簡體字為他找到家屬接回。（圖／豐原警分局提供2018.3.19）
▲陸翁來台迷路潭子區，員警憑口音、簡體字為他找到家屬接回。（圖／豐原警分局提供2018.3.19）

一位老翁在潭子區迷路，豐原警分局談北派出所據報即前往現場察看，老翁無任何辨識的證件，經使用人臉辨識系統查詢、指紋，均無法查出身分；由於老翁自寫名字中有簡體字，並依其泉州腔口音，員警研判可能是大陸籍，一查果然是福建省仙游縣人士，立即聯絡家屬帶回。

潭北派出所警員賴國峰、警員詹宗哲，於日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指稱一名迷路老人，疑似因天氣過熱，身體不適，坐在路旁休息；員警立即前往現場察看，該老翁無任何辨識之證件，警方多次嘗試M-POLICE人臉辨識系統查詢，按捺指紋辨識身分，以及詢問附近路人是否認識該名老翁，均未能查證老翁真實身分。

員警只好先將他帶返所細心詢問，並準備晚餐給老翁食用，進一步請老翁嘗試書寫自己的姓名，起初僅能書寫名字「章華」二字，姓寫不出來；員警再進一步追問後，發現有泉州腔的口音，老翁的姓與「鄭」字相符，再進一步用「鄭章華」搜尋戶役政資料，亦未能查詢，網路上傳照片尋求網友協尋，均未果。

此時，員警靈機一動，發現老翁在紙上書寫的「華」字，為簡體字的「華」，再搭配其泉州腔口音，研判為大陸地區的人士；員警進一步搜尋警政知識聯網→外事系統→大陸地區人民資訊系統，用「鄭章華」這三字搜尋，果真查詢到老翁的照片與人別資料，出生於福建省仙游縣，員警頓時鬆口氣，並立刻聯絡家屬到所內接回。

家屬說，老翁僅來台五天，對該地環境不熟悉，語言亦不相通，又有些微失智現象，才會從豐原區走到潭子區迷路，對於警方的尋獲並協助通知家屬，表達由衷感謝之意。

關鍵字簡體字泉州腔失智
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