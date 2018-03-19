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政治

黃士修：核電也有新科技突破　政府卻刻意忽視

記者戴祺修／台北報導2018/03/19 15:36
▲核能流言終結者創辦人黃士修表示，綠電與核電同樣有新科技發展，但民進黨政府卻刻意忽略。（圖／取自黃士修臉書）
▲核能流言終結者創辦人黃士修表示，綠電與核電同樣有新科技發展，但民進黨政府卻刻意忽略。（圖／取自黃士修臉書）

蔡政府能源政策備受質疑，目前再生能源被外界批評成本太高、效益過低，但是政府認為再生能源的建置成本與發電效率都會隨科技的進步有所改善。核能流言終結者創辦人黃士修今(19)日接受《NOWnews今日新聞》電話訪問時表示，大家都認同綠電與再生能源會有新的科技突破，但是核電也同樣有新科技再發展，民進黨政府卻是刻意忽略核電科技的發展。

黃士修說，綠能與再生能源的成本與發電效益會依照科技進步有所進化，民進黨從在野就一直在宣揚這個論述，現在又說火力發電也有新的技術，會降低空汙，但核電也同樣會依照科技的進步有所改善。

黃士修指出，微軟創始人蓋茲在2017年開始跟中國大陸合作，要開發第四代核反應爐，歐美也有在進行類似的研究，甚至講更遠一點還有核融合的技術。

「政治上無解、但技術上已經可以解決」黃士修說，一般人認為核廢料的半衰期長，可能是沒有答案的問題，但是在法國的眼中，核廢料並不是廢棄物，而是一種資源，核廢料中還有許多物質是可以產生能量，說不定等到下一代的核電科技出來後，就可以把廢料再變燃料。

黃士修批評，當歐美、中國大陸都在進行新一代核反應爐研究時，台灣卻因為意識形態，讓核能研究無法再做下去，大家都認同綠電與再生能源會有新的科技突破，但是核電也同樣有新科技再發展，但民進黨政府是刻意忽略核電科技的發展。
 

關鍵字綠電再生能源核電黃士修發電效率
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