花蓮震災善款運用遭質疑 張善政傅崐萁說明

張善政表示，善款運用秉持透明和充分溝通的原則。網路有人質疑善款是不是應該先照顧災民？委員會在頭2次會議都是討論個人和家庭型的災民，所有的補助項目，網路上都很清楚，且幾乎都已敲定。

網友爆料，花蓮震災善款，有災民沒有拿到救助金，且善款有8億元被拿去補貼石材業者與觀光，質疑善款運用不當，要求退回善款。

張善政表示，救助金的補助標準幾乎和台南地震標準一致，甚至比台南還高，例如受災戶慰問金每戶補助新台幣20萬元，台南是10萬元，現在已有190戶領了，網路上說有人未領到，是謠傳。

另外，房屋重建也是以公家機關的發包標準造價，每坪11萬元，這是過去以來最高的造價標準。再者結構安全沒問題，但是磁磚剝落、地面裂開等房屋損壞，也會有補助，這也是過去所沒有的。

張善政強調，善款的運用是優先處理個人和家庭型的受災戶，處理到一段落後，才會處理產業救助問題。

至於善款補助產業適不適合？張善政表示，高雄氣爆和台南地震善款都有拿來救助產業。

傅崐萁表示，外界對善款支應有不同想法，如果要求退回，「我們會建請善款委員會予以退回，充分地尊重每一位捐款者，也感謝大家曾經陪花蓮走過最艱辛的時刻」。

傅崐萁表示，以台南地震來說，影響營業的部分是補助10萬元；高雄氣爆對於影響產業，補助上限每個月20萬元，1年補助240萬元，花蓮對產業的補助僅僅是利息百分之一的補貼，每一戶每年上限20萬元。

傅崐萁呼籲中央，希望中央對花蓮產業振興救助，能夠支援花蓮縣8億元的補助，如果中央無法補助的話，花蓮縣政府會概括承受。（編輯：劉政權）1070319