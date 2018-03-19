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中央社

花蓮震災善款運用遭質疑 張善政傅崐萁說明

中央社2018/03/19 15:13
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城花蓮縣19日電）花蓮震災捐款委員會召集人張善政表示，災民的補助幾乎已經完成，接著才會處理產業救助。花蓮縣長傅崐萁表示，如有人要求退回捐款，會予以尊重退回。

網友爆料，花蓮震災善款，有災民沒有拿到救助金，且善款有8億元被拿去補貼石材業者與觀光，質疑善款運用不當，要求退回善款。

花蓮縣政府0206地震災害捐款管理及監督委員會召集人張善政和傅崐萁今天上午出面召開記者會。

張善政表示，善款運用秉持透明和充分溝通的原則。網路有人質疑善款是不是應該先照顧災民？委員會在頭2次會議都是討論個人和家庭型的災民，所有的補助項目，網路上都很清楚，且幾乎都已敲定。

張善政表示，救助金的補助標準幾乎和台南地震標準一致，甚至比台南還高，例如受災戶慰問金每戶補助新台幣20萬元，台南是10萬元，現在已有190戶領了，網路上說有人未領到，是謠傳。

另外，房屋重建也是以公家機關的發包標準造價，每坪11萬元，這是過去以來最高的造價標準。再者結構安全沒問題，但是磁磚剝落、地面裂開等房屋損壞，也會有補助，這也是過去所沒有的。

張善政強調，善款的運用是優先處理個人和家庭型的受災戶，處理到一段落後，才會處理產業救助問題。

至於善款補助產業適不適合？張善政表示，高雄氣爆和台南地震善款都有拿來救助產業。

傅崐萁表示，外界對善款支應有不同想法，如果要求退回，「我們會建請善款委員會予以退回，充分地尊重每一位捐款者，也感謝大家曾經陪花蓮走過最艱辛的時刻」。

傅崐萁表示，以台南地震來說，影響營業的部分是補助10萬元；高雄氣爆對於影響產業，補助上限每個月20萬元，1年補助240萬元，花蓮對產業的補助僅僅是利息百分之一的補貼，每一戶每年上限20萬元。

傅崐萁呼籲中央，希望中央對花蓮產業振興救助，能夠支援花蓮縣8億元的補助，如果中央無法補助的話，花蓮縣政府會概括承受。（編輯：劉政權）1070319

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