「新北歡樂CAR」遊樂園 　小朋友免費玩賽車

兒童清明連假小孩放電有好去處！新北市政府4月4日至8日在三重水漾公園舉辦「新北歡樂CAR」遊樂園，提供「免費」遊玩新選擇，除了有超吸晴的冒險小汽車賽道、氣墊遊樂園等6項遊樂區外，更首創300公分高的馬卡龍色系大風車地景，讓大小朋友都玩得盡興。
五天的兒童清明連假，新北市推出期間限定的「新北歡樂CAR」遊樂園，規畫小朋友喜歡的冒險小汽車賽道、氣墊遊樂園、歡樂小火車、沙坑樂遊天地，及特色胖卡車市集，每日下午1點到4點的舞臺表演，更邀請到波力、BabyBoss職業體驗城、MOMO哥哥姐姐們等知名卡通人偶陪大家一起玩樂。
新北市觀旅局表示，「新北歡樂CAR」其中最讓人期待的莫過於精心打造的冒險小汽車賽道，以新北市觀光景點為主題裝飾，並設起跑線及彎道車道，搭配紅綠燈、平交道及小心行人等交通安全號誌，讓小朋友寓教於樂學習，還可以體驗電動小汽車馳騁賽道。
「新北歡樂CAR」活動營運時間為早上10點30分至下午5點30分，冒險小汽車、氣墊遊樂園將採每日早上10點15分、下午1點15分、3點15分在活動服務台發放號碼牌，名額有限、額滿為止。
另外，因應兒童節到來，新北市高灘處在華中橋下恐龍園區推出「恐龍快閃」活動，3月24日早上10點至下午4點，現場打卡貼文閃照並出示手機畫面，就送超驚喜恐龍禮。4月4日兒童節當日，前往新北市河濱15處自行車租借站可享免費租借滑步車及3號、6號童車，還可獲得兒童節禮物。