「新北歡樂CAR」遊樂園 　小朋友免費玩賽車

兒童清明連假小孩放電有好去處！新北市政府4月4日至8日在三重水漾公園舉辦「新北歡樂CAR」遊樂園，提供「免費」遊玩新選擇，除了有超吸晴的冒險小汽車賽道、氣墊遊樂園等6項遊樂區外，更首創300公分高的馬卡龍色系大風車地景，讓大小朋友都玩得盡興。

五天的兒童清明連假，新北市推出期間限定的「新北歡樂CAR」遊樂園，規畫小朋友喜歡的冒險小汽車賽道、氣墊遊樂園、歡樂小火車、沙坑樂遊天地，及特色胖卡車市集，每日下午1點到4點的舞臺表演，更邀請到波力、BabyBoss職業體驗城、MOMO哥哥姐姐們等知名卡通人偶陪大家一起玩樂。