〈金管會立院備詢〉陸31項惠台措施 顧立雄：對台金

顧立雄今天赴財委會就「如何防止中國大陸股市磁吸效應」進行專題報告並備質詢，立委徐永明關注惠台措施，金管會的因應做法，顧立雄直言，中國大陸官方釋出的 3 項政策中，並沒有急迫性，且對台灣金融機構沒有多大幫忙。

中國大陸發布 31 項惠台措施，涉及金融部分包括電子支付、銀聯卡及聯徵中心等 3 項，對此，金管會主委顧立雄今 (19) 日表示，目前釋出的訊息當中，對我國的金融機構並沒有實質的幫忙，且無急迫性，需要進一步雙方進行協談，不能單方面開放，希望能與對岸的監理機關，透過既有平台好好洽談。

針對惠台措施中提及，台灣金融機構、商家可與中國銀聯及大陸非銀行支付機構依法合規開展合作，為台灣提供便捷的小額支付服務，顧立雄表示，大陸民眾來台已可用銀聯卡提款及支付，台灣可運用的金融工具眾多，可申請的金融卡或信用卡種類極多，在發行銀聯卡上並沒有強烈需求。

至於開放兩岸電子支付機構互設，顧立雄表示，電子支付是透過合作，必須考量對台灣市場影響多大，目前並沒有辦法說對台灣一定是正面的。

而雙方銀行業運用聯徵資訊部分，顧立雄說，這項也不算惠台，因為台灣聯徵中心的細緻度比中國高，我們很介意個資保護，中國大陸人行的信用資訊可信度有疑慮，我們要保護台灣的個資，因此這部分還沒有開放的迫切度。

而立委費鴻泰也關注，金管會近期有無規劃與中方重啟金融三會，顧立雄回應，目前雙方業務在工作層級運作都沒問題，但有關首長級的會面，目前還沒有規劃。