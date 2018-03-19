別讓綠能變環境殺手　弘光科大推動太陽光電模組回收

弘光科大環安系助理教授也是前經濟部能源局陽光屋頂百萬座計畫推動辦公室主任的嚴坤龍說，政府積極推動太陽光電設置，光電模組等發電設備壽命大約25年，之後發電效率降低便需汰換，但是，國內目前沒有嚴謹規範如何處置廢棄光電模組，也缺乏廢棄光電模組對環境危害或最佳處理回收模式的相關研究。

所有發電廠的設備皆有除役問題，太陽能板(又稱模組或光電板)也不例外。政府積極推動「綠能屋頂全民參與計畫」，太陽能板安裝範圍越來越廣，其壽命約20至25年，因颱風摧殘毀損又會使問題提早浮現，弘光科技大學環境與安全衛生工程系未雨綢繆，今年初率先邀請產官學各界共同研討，將共同合作投入國內模組回收，別讓綠能變環境殺手。

嚴坤龍舉例，兩年多前蘇迪勒颱風造成不少光電模組毀損，現行措施除了把鋁框拆下來，剩下材料壓毀燃燒或掩埋，不久將來每年都有光電模組要除役汰換，太陽光電模組材料主要是玻璃及矽，另有鋁、鋅、銀、銅等金屬成份，直接掩埋或焚化恐對環境衝擊，廠商與地方政府皆希望有完善的廢棄光電模組處置流程，因此，今年初便邀集各界共同座談討論，這是很重要的議題，若等到10年後再處理就太慢了。



▲助理教授嚴坤龍(中)向學生解說，太陽能光電設備拆卸要領。（圖／弘光科大提供 , 2018.3.19)

這場太陽光電模組回收座談會，邀請能源局、工研院、地方政府官員、模組廠商、回收業者及弘光師生共同參與討論。工研院博士馬先正在會議中指出，歐盟與美國依據不同的法規，由環保機關負責模組回收政策推動，並由第三方機構擔任回收平台，按實際模組生產量來對應預繳之費用，統一向製造商收費以便將來處理終端太陽能模組廢料，減少使用者未來無法負擔拆除及回收的費用，造成違法丟棄。

另一位在日本大阪從事廢棄物回收的業者莊智強說，日本的模組回收率很高，但也面臨高回收成本問題，回收業者無法從模組回收物獲得利潤，必須要由模組製造商預繳的經費來補貼，因此，建議國內趕緊制定回收機制；太陽光電系統公會理事施維政則說，應該釐清模組回收的中央主責機關，同時儘速制定回收機制，讓太陽光電投資設置者有所依循。

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑表示，環保署預估13年後國內將出現3000公噸的首波大量廢棄太陽能板，該院有不少老師從事環安及回收技術研究，正在分析廢棄的光電模組如何處理最環保，在座談會中與產官界充份討論後，將向教育部及相關部會申請相關研究計畫，與業界共同合作處理回收除役的太陽光電模組。