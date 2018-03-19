退休是必經之路　退休基金與理財教育講座開跑

據衛生福利部資料顯示，推估台灣在2018年老年人口數約占全體國民14%，進入高齡化社會，至2025年老年人口數將達20%，更為超高齡社會，為因應我國快速邁入高齡少子化社會，理財觀念教育刻不容緩。

為了提升國人投資理財意識，並提早規畫退休準備，落實執行提撥資金預備退休準備金等目標，「退休基金商品及理財教育巡迴講座」於今（19）日在集保結算所宣布正式開跑！主要針對公教族群與全民舉辦「基金投資模擬競賽活動」，讓民眾親自體驗基金操作及學習風險控管。

投信投顧公會、集保結算所、證基會、基富通等四個單位今年推出「退休理財專案系列活動」，將分為兩方面進行，一是針對公教族群舉辦「退休基金商品及理財教育巡迴講座」，提升國人投資理財意識。二是針對全民舉辦「基金投資模擬競賽活動」，讓民眾親自體驗基金操作及學習風險控管。

投信投顧公會理事長張錫表示，各種理財工具中，「基金」是很適合納入長期投資規畫的金融商品，其性質也十分符合全球退休理財之主流，因此，巡迴講座主軸為如何透過「基金」進行退休理財規畫，並邀請具有豐富實務經驗的基金業者擔任講師，來提升國人退休投資理財意識。

講座內容包含退休理財觀念宣導、集保基金觀測站介紹及退休基金理財專區交易實務三大部分。巡迴講座時間為3月至12月底，可配合機關學校指定時間辦理，原則上以周一至周五白天時段為主，預估時間約1.5小時至2小時，並可配合各機關需求調整至3小時。

記者會上多家投信投顧總經理分享自身理財經驗，提供退休理財金句。像是百達投顧總經理梅以德提出「一百個夢想，不如一個可達成的理財規畫」。而宏利投信總經理張一明則說，不是每個人都有投資理財，但退休是每個人的必經過程，因此提出「剛性需求、及早準備、託付專家」。

而除了全台巡迴講座之外，全民基金投資模擬競賽也將持續進行，參與者對於基金產業不僅有深入認識，更透過模擬操作，學習以共同基金為工具，建立投資操作損益及體驗市場風險。