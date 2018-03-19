金融風暴十年後：美國散戶棄股轉債？

然而，在 2008 年至 2009 年金融危機期間，Russell 2000 小型股指數下跌超過 60%，使他的開始實行多樣化投資組合。現在的他投資於大盤股、房地產、期權以及比特幣等加密貨幣，將風險分散在多個資產類別上。

44 歲的 Luke Thomas 是一位住在邁阿密的資訊技術領域經理，20 歲初便開始投資證券市場，學習「如何將一點點金錢變換成大量資金」。當時，他把大部份資金投入了小額及櫃檯交易股（OTC 類股）。

《路透社》報導，在美國經歷了 2008 年金融海嘯之後，其實許多美股散戶已對股市感到害怕，散戶投資人對於債券的喜愛程度，是超越股票。

「一個年輕的 Thomas 會把 90% 的重點放在加密貨幣上，但我把所有的雞蛋放在不同籃子裡」，事後諸葛亮的他認為這樣才不會過度曝險，然而，經歷過金融風暴的他做大賭注前，總還是會有猶豫的陰影。

十年前的金融危機使美國家庭的資產淨值減少了 16.4 兆美元，儘管有 9 年 S&P500 指數上漲近 310% 的牛市，美國投資人對美股仍然沒有像從前那樣的熱情懷抱，持有著更少的個人股票。

高盛 Goldman Sachs (GS-US) 的研究顯示，美國家庭的投資總額比 2007 年少了近 9000 億美元，這使得美國公司現在成為最大的股票需求推動因素。

根據 Fidelity 的數據，在美國人的 401(k) 退休基金中，純證券型基金擁有的股票含量平均為 52.4%，低於 2007 年的 64.7%。同時，2017 年底平均 401(k) 餘額為 104,300 美元，較 2008 年年底平均的 49,000 美元增長 112%，比 2007 年底危機前平均的 67,600 美元也高出 54%。

相反，投資者現在平均持有 33.2% 資產為混合目標日期基金：依照個人的預期退休日期，涵蓋股票、債券及現金的投資組合，較 2007 年當時選擇這類投資的 14.5% 的兩倍多。

Captrust Financial 投資研究部門主管 Mark Paccione 表示，再多的資金也「提不起投資人對美股的興趣」。他認為，客戶更關心利率和通膨上升對其債券投資組合的影響。「他們非常擔心我們會在債券市場上出現熊市，並將他們幾乎所有的焦點集中在那裡。」

投資者不僅持有整體股票的資產較少，而且投入市場的資金越來越可能被投入指數基金或追踪大盤指數的交易所交易基金，而不是個股票或基金所運行的基金選股。財務顧問表示，這種動機是由於金融業人士未能準確的預測金融危機後，對其失去了專業信心與信任。

Kayne 高級財富顧問 Matt Hanson 提道，「ETF 及大盤指數跟蹤比以往更普遍，因為積極的管理在危機期間並沒有保護客戶免受損失，並且在過去的 10 年裡其表現也不佳」。

據 Morningstar 統計，被動基金（追蹤型基金）目前佔整體基金及 ETF 市場的 46%，較 2008 年當時的 8% 相差甚遠。目前被動基金或 ETF 有大約 1400 檔，總資產 5.4 兆美元，較 2007 年的 707 檔及 1.2 兆美元多了許多。