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竊賊尋作案目標　逃不出派出所長法眼

記者黃守作／高雄報導2018/03/19 16:04
▲高雄市警湖內分局湖內派出所破獲魚塭電纜線遭竊案，逮獲林姓竊嫌。(圖／記者黃守作攝，2018.03.19)
▲高雄市警湖內分局湖內派出所破獲魚塭電纜線遭竊案，逮獲林姓竊嫌。(圖／記者黃守作攝，2018.03.19)

高雄市警湖內分局湖內派出所巡邏警網於今(19)日凌晨，在湖內區信義路圍子段魚塭附近，查獲魚塭電纜線大盜林某，並起出贓物和作案工具1批，偵訊後，依加重竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

湖內警分局湖內派出所所長侯正輝及警員許宏瑋是執行0-2時巡邏勤務時，於凌晨1時，在湖內區信義路圍子段魚塭附近，發現1部黑色機車未開大燈，侯正輝所長直覺可疑，乃加以攔查，發現是警方一直想找的林姓(67年次)電纜線大盜，並當場從機車上起出作案工具鉗子兩支，及盛裝電纜線用麻布袋等犯罪工具，乃帶回處理。

高雄市警湖內分局分局長孫成儒表示，自今年1月初起，該分局湖內派出所轄區發生多起魚塭電纜線遭竊案，經調閱相關監視器畫面，鎖定一部黑色、山葉牌普重機車，但因竊嫌行蹤不定，未住在戶籍地址，所幸今日於巡邏時，被眼尖的所長侯正輝發現當場攔查獲。

林嫌在偵訊時坦承他是以鉗子剪斷電纜線的犯罪手法，在湖內區犯下3件魚塭電纜線竊盜案件，總共得手約新台幣4、5千元，他供稱是因為債務問題缺錢，致鋌而走險，也為了躲避債務，沒有居住戶籍地址，而住在墓園或流連網咖等處，居無定所，這次在魚塭尋找犯案目標時，被警方攔查到，也認栽了。

湖內警分局偵查隊偵訊後，將林嫌依加重竊盜罪移送法辦，並持續清查、比對林嫌是否以相同手法犯他案，以及追查林嫌之電纜線銷贓處所，以避免辛苦經營養殖漁業的民眾再次受害。

關鍵字電纜線魚塭
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