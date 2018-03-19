蒲亭經濟學見效 對歐美見縫插針恐不利

半島電視台（Al Jazeera）網站報導，藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management）資深新興市場策略師艾希（Timothy Ash）認為，俄國過去幾年日子不好過，但蒲亭經濟政策在「某些方面奏效，創造金融市場穩定匯率、讓通貨膨脹下滑。問題在於…成長非常疲弱且令人失望」。

（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天贏得連任，掌權18年來俄國生活水準逐步提高，儘管面臨西方制裁和油價震盪，俄國經濟仍在成長。但專家認為，俄國與西方緊張升高，對抗到底恐有反效果。

艾希表示：「由於擔心俄羅斯面臨地緣政治挑戰，財政和貨幣政策一直很嚴格且強勢，蒲亭在結構改革上也退縮。然而俄國經濟現在亟需加強結構改革，例如商業環境、反貪腐、人口問題等，這些沒有獲得解決。」

艾希說：「過去3、4年日子難熬，因為停滯不前成了生活日常。儘管蒲亭人氣仍高…去看俄國老百姓的話，他們不是非常高興，因為停滯問題讓人很難接受。有就業保障，但生活水準受到相當大的衝擊，很多自由派年輕人出走…俄國需要這些人來提高生產力，拉抬俄國經濟成長潛力。」

彭博（Bloomberg）報導，蒲亭勝選在意料之中，對市場沒什麼衝擊，交易人將聚焦在內閣變動。俄國為了前俄羅斯雙面間諜在英國遭神經毒劑攻擊案，與英國爆發外交齟齬，俄國或許會調整內閣。俄國中央銀行料將在23日會議上推動降息。

儘管俄國與西方關係緊張再度升高，為克里姆林宮提供建言的政治顧問明琴科（Evgeny Minchenko）說：「蒲亭一寸都不會退。他會盡最大努力擺脫西方勢力，與其他權力中心結盟。」

前英國駐俄大使萊恩（Roderic Lyne）表示，川普入主白宮的選戰暴露出美國和歐洲之間的嫌隙，加上英國公投脫離歐洲聯盟後，蒲亭對抗西方的籌碼增加。他表示，西方此時相當分裂。

倫敦政經學院（LSE）客座資深研究員安東妮可（Oksana Antonenko）表示，對抗到最後恐對俄國不利，因為將會失去外資，以及經濟擺脫低迷所需的技術。根據民調，俄國民眾現在聚焦在低薪和退休金等問題，不是外交政策。

安東妮可表示：「如果蒲亭想建立一個現代經濟，他槓上西方的話就辦不到。」

即便如此，根據美國的德國馬歇爾基金會（GermanMarshall Fund）高級項目主管佛布里希（JoergForbrig），蒲亭仍將利用接下來6年任期，堅守壯大俄國的願景。

佛布里希表示：「蒲亭現在有成功的感覺，他覺得西方正在分裂。新任期的首要任務，將以此為基礎出發。」（譯者：盧映孜/核稿：林憬屏）1070319