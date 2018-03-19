握有柯文哲相關資料 呂秀蓮：黨若禮讓就公布

（中央社記者呂欣憓台北19日電）前總統呂秀蓮今天表示，手中握有一份台北市長柯文哲從政前的資料，只要民進黨說禮讓柯文哲，她一定公布那份資料，大家就要面對柯文哲是一個怎樣的人。

媒體追問究竟握有什麼資料？呂秀蓮說，是與柯文哲人格有關的資料。

呂秀蓮先前接受中國時報專訪時表示，自己擁有一份資料，除非逼不得已、到了關鍵時刻才會公布，但若公布，支持柯文哲者恐怕會有點慚愧。

媒體因此使用「黑資料」三個字形容這份資料，呂秀蓮今天和媒體茶敘時表示，她沒有用「黑資料」三個字，她覺得是「白資料」。至於，是不是有一天會公布，她會看情勢發展，一個政治人物的基本價值、信仰、道德理念要公開接受檢驗，這無關私事，是大是大非問題。