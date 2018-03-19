無照牙醫看診詐領健保 兩人交保

（中央社記者程啟峰高雄19日電）高雄市一家牙醫診所兩年前起涉嫌僱用無照醫師看診，並詐領健保給付及裝假牙詐領補助數百萬元。檢調15日前往查緝，帶回診所負責人及無照牙醫，兩人訊後各以新台幣30萬元交保。

橋頭地檢署15日指揮調查局航業調查處高雄站、高雄市調查處，協同中央健康保險署高屏業務組、高市衛生局持搜索票，同步搜索仁武區一家牙醫診所、王姓無照醫師住處，帶回診所負責人賴姓醫師（37歲）、王姓男子（49歲）。兩人坦承犯行，經承辦檢察官楊翊妘訊後，當庭諭令各以30萬元交保。

橋頭地檢署今天下午發布新聞稿指出，賴姓醫師是這家牙醫診所實際負責人，明知王男僅高中學歷，未取得合法醫師資格，仍自民國105年1月起，僱用王男在診所任職看診。