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中央社

無照牙醫看診詐領健保 兩人交保

中央社2018/03/19 15:24
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄19日電）高雄市一家牙醫診所兩年前起涉嫌僱用無照醫師看診，並詐領健保給付及裝假牙詐領補助數百萬元。檢調15日前往查緝，帶回診所負責人及無照牙醫，兩人訊後各以新台幣30萬元交保。

橋頭地檢署15日指揮調查局航業調查處高雄站、高雄市調查處，協同中央健康保險署高屏業務組、高市衛生局持搜索票，同步搜索仁武區一家牙醫診所、王姓無照醫師住處，帶回診所負責人賴姓醫師（37歲）、王姓男子（49歲）。兩人坦承犯行，經承辦檢察官楊翊妘訊後，當庭諭令各以30萬元交保。

橋頭地檢署今天下午發布新聞稿指出，賴姓醫師是這家牙醫診所實際負責人，明知王男僅高中學歷，未取得合法醫師資格，仍自民國105年1月起，僱用王男在診所任職看診。

此外，王男利用高市衛生局針對65歲銀髮族全額補助假牙裝置費用的政策，招攬民眾裝置假牙，並於病患看診、裝置假牙後，在病歷表上蓋用賴姓醫師及牙醫診所另一名不知情的林姓醫師印章，製作不實的健保給付、假牙補助申報資料，據以詐領健保給付、高市衛生局裝置假牙補助。

全案經橋檢指揮專案小組證蒐調查，15日會同健保署高屏業務組、衛生局搜索牙醫診所，當場查獲王男正在幫一名患者看診，診間外還有多名已預約的患者候診，王男當時一度逃離診間躲藏，但仍就逮。專案小組並在牙醫診所查扣約診紀錄、病歷及疑似看診費用新台幣182萬餘元等證物。

橋檢初估，賴姓醫師、王男分別向健保署、高市衛生局詐領健保給付、假牙補助，共約數百萬元，詳細金額仍清查中；全案不法所得將依刑法新制追徵並聲請沒收。(編輯:孫承武)1070319

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