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中市東海火化爐老舊　市府：汰換防空汙設備

記者柳榮俊／台中報導2018/03/19 16:10
▲東海火化場汰換火化爐空氣汙染防制設備（圖／民政局提供, 2018.3.19)
▲東海火化場汰換火化爐空氣汙染防制設備（圖／民政局提供, 2018.3.19)

台中市東海火化場火化爐及空氣汙染防制設備老舊，台中市政府民政局持續推動改善計畫，由生命禮儀管理處評估以今年度預算辦理，除汰換火化爐空氣汙染防制設備，也增購集塵器濾袋，將濾袋更換頻率由每年1次增為2次，強化空汙防制效能。至於排放戴奧辛的標準，均委託合格廠商取樣並送專業機構檢測分析，每年檢測結果均符合環保法規。

民政局說，台中市火化場的火化爐均有配置空氣汙染防制設備，每一排放管道已依規定設置相應的檢測平台，取樣檢測需委託合格的檢測廠商取樣、並送專業檢測機構檢測分析，每年空汙(戴奧辛)檢測結果均符合環保法規規定。


▲排放戴奧辛標準，檢測符合環保法規（圖／民政局提供, 2018.3.19)

民政局表示，持續努力爭取殯葬設施改善預算，東海火化場已有整體改善規畫，包括提升交通動線、停車量體等；也評估以今年度預算改善火化爐空氣汙染防制設備，並增購集塵器濾袋，將濾袋更換頻率由每年1次增為2次。希望改善當地汙染困擾，也兼顧治喪民眾民生需求，提供更優質殯葬服務。

此外，對於東海火化場周邊居民，市府每年均依「台中市公立殯葬設施回饋地方自治條例」規定，編列相關回饋經費支援公共設施興建及維護管理、醫療保健、教育文化、市民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動、環境衛生或環境美化等。

關鍵字東海火化場戴奧辛火化爐
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