中市東海火化爐老舊　市府：汰換防空汙設備

台中市東海火化場火化爐及空氣汙染防制設備老舊，台中市政府民政局持續推動改善計畫，由生命禮儀管理處評估以今年度預算辦理，除汰換火化爐空氣汙染防制設備，也增購集塵器濾袋，將濾袋更換頻率由每年1次增為2次，強化空汙防制效能。至於排放戴奧辛的標準，均委託合格廠商取樣並送專業機構檢測分析，每年檢測結果均符合環保法規。

民政局說，台中市火化場的火化爐均有配置空氣汙染防制設備，每一排放管道已依規定設置相應的檢測平台，取樣檢測需委託合格的檢測廠商取樣、並送專業檢測機構檢測分析，每年空汙(戴奧辛)檢測結果均符合環保法規規定。