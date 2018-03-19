NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈雪炫裸照瘋傳　經紀公司硬起來提告王彩樺大吃豆腐　男星不怕老婆吃醋理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

蘋果1630億美元現金怎麼花？分析師畫出這3條路線

鉅亨網2018/03/19 15:43
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

在 2 月蘋果公佈財報時，財務長 Luca Maestri 指出蘋果手頭現金約有 1630 億美元，而執行長 Tim Cook 承諾將花費這筆現金，《Marketwatch》認為，蘋果不會進行大型併購，而是會發展原創內容、優化供應鏈以及進行庫藏股回購。

蘋果從2007年以來
蘋果從 2007 年以來的現金變化量

蘋果 (AAPL-US) 較喜歡購買未上市且規模較小的科技公司，過去蘋果最大的併購交易，是以近 30 億美元收購 Beats，所以蘋果使用該筆現金進行大型併購案的機會不高，以下是蘋果可能使用現金的方式：

發展原創內容

蘋果展現出擴展其原創內容產品的興趣，而公司最近的舉動表明，這仍然是該公司的優先領域。蘋果上周宣布將收購數位雜誌訂閱服務 Texture，該公司有『紙媒版 Netflix』之稱，將使 Apple News 平台更加完善。

在音樂服務部分，音樂串流公司 Spotify(SPOT-US) 的付費會員數幾乎成長至 Apple Music 的兩倍，但服務事業體負責人 Eddy Cue 指出，付費串流音樂的市場約有 20 億人，而蘋果和 Spoitfy 目前的付費會員合併約為 1 億人，所以 Apple Music 還有很大的成長空間。

吸引更多用戶使用 Apple Music，將幫助服務業務的營收，該事業體去年的營收成長 18%，Apple Music 和 App Store 為蘋果帶來穩定的收入，同時將使用者與蘋果的生態鏈更加緊密的結合，隨著蘋果設備銷售增加，服務業務的收入將有望一同上升。

優化供應鏈

提高供應鏈效率一直是蘋果執行長庫克所關心的領域，在庫克的帶領之下，蘋果不斷採取措施，以更好地控制其供應鏈。

蘋果可能會使用手上的現金，進行供應鏈優化，舉例來說，據《彭博社》報導，蘋果可能直接從礦產購買製造鋰電池的重要原料鈷，以使原物料價格穩定，由於電動汽車的快速發展，業界對鈷需求旺盛，鈷價因此飆升。

GBH Insights 的分析師 Daniel Ives 估計，在未來三至四年內，蘋果可透過鎖定鈷價，節省 5 億美元至 10 億美元。

Forrester 的分析師 Frank Gillett 表示，蘋果直接向礦場購買鈷，也可使原料生產的環境與過程更進步，為了企業的社會責任，蘋果可督促生產者制定更完善的勞工計畫與打造良好生產環境。

Asymco 的創始人兼分析師 Horace Dediu 表示，從價格和採購角度來看，蘋果可能會發展顯示技術、電池技術和處理器領域。確保公司在全球各地，有穩定的供應鏈系統。

資本回報

蘋果去年 5 月表示，將增加 500 億美元的資本回報計畫，大部分會透過庫藏股回購方式執行，併計劃在 2019 年 3 月前，在資本回報計畫投入 3000 億美元的資金。

財務長 Luca Maestri 在 2 月份發表財報時表示，蘋果通常會將公司的自由現金 100% 返還給股東，計劃在未來採取類似的做法。

高盛分析師 Rod Hall 預計蘋果在最新的財年將回購庫藏股 580 億美元，而 2019 財年為 740 億美元，2020 財年則為 600 億美元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字蘋果庫克appleafp庫藏股稅改iphoneheadline
捷迅去年獲利腰斬 配息仍創...〈房產〉2月北上廣深房價再...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan