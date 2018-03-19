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捷迅去年獲利腰斬 配息仍創歷年次高 現金殖利率6%

鉅亨網2018/03/19 15:43
鉅亨網 / NOWnews
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貨物承攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (19) 日公布去年稅後純益為 5690 萬元，年減幅 57%，每股純益(EPS)2.17 元，創 3 年來低點，不過，董事會已通過擬配發每股現金股利 2 元，仍是歷來次高，配息率高達 92%，以今日收盤價 32.95 元計算，現金殖利率 6%。

捷迅總經理孫鋼銀表示，由於去年上半年航空運費漲價速度過快，在標案客戶暫時無法調整報價的情況下，獲利受到侵蝕，所幸去年下半年度起，陸續調整負毛利客戶群後，獲利回穩。

觀察捷迅去年第 4 季稅後純益 2120 萬元，EPS 0.81 元，與前一年度同期持平，也是去年全年單季最高，顯示市況逐漸轉好。

捷迅說明，已與中國大型企業簽約合作，受託處理中國來台中轉的郵件包裹服務，再轉口至世界各地，推升捷迅台灣地區營收占比由 8% 成長至 16%，整體電商客戶合併營收占比達 30%。

由於看好電商商機，捷迅正積極整合包裹遞送服務，除了新加坡，有意擴大服務範圍到香港和台灣，目標成為國際知名的大型整合型包裹遞送服務公司。

另一方面，捷迅美國地區開始提供海外倉 (Fulfillment Center, FC) 服務，已與大型企業如 Amazon 等進行配合。

捷迅股價日 K 線圖。
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