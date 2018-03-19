捷迅去年獲利腰斬 配息仍創歷年次高 現金殖利率6%

貨物承攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (19) 日公布去年稅後純益為 5690 萬元，年減幅 57%，每股純益(EPS)2.17 元，創 3 年來低點，不過，董事會已通過擬配發每股現金股利 2 元，仍是歷來次高，配息率高達 92%，以今日收盤價 32.95 元計算，現金殖利率 6%。

捷迅總經理孫鋼銀表示，由於去年上半年航空運費漲價速度過快，在標案客戶暫時無法調整報價的情況下，獲利受到侵蝕，所幸去年下半年度起，陸續調整負毛利客戶群後，獲利回穩。

觀察捷迅去年第 4 季稅後純益 2120 萬元，EPS 0.81 元，與前一年度同期持平，也是去年全年單季最高，顯示市況逐漸轉好。