漫步閱讀繽紛go　啟動書香歡樂兒童節

兒童節即將到來，新竹縣政府文化局在屬於兒童的節日裡，舉辦「漫步閱讀繽紛go活動」，結合雲門20周年辦理大小朋友都喜歡的親子律動，串聯竹縣獨立書店並在新瓦屋以哈客童樂會，帶領民眾打開書本去冒險從3月到5月，連續辦理12場精彩的閱讀同歡活動。

新竹縣長邱鏡淳表示活動內容精采，包括3場創作講座、4場主題書展、5場親子活動，讓所有朋友們享受親子同樂的好時光，歡迎闔家一起翻轉閱讀；文化局長張宜真表示創作講座特地邀請客籍作家甘耀明舉辦「與作家有約-甘耀明嘓嘓仔的童年趣事」，分享創作理念及童年趣事，學童可以感受閱讀的深動力，讓閱讀變有趣。