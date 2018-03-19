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漫步閱讀繽紛go　啟動書香歡樂兒童節

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/19 15:57
▲新竹縣文化局啟動書香系列活動慶祝歡樂兒童節，帶領親子漫步閱讀繽紛go。（圖／記者常似虎攝，2018.03.19）
▲新竹縣文化局啟動書香系列活動慶祝歡樂兒童節，帶領親子漫步閱讀繽紛go。（圖／記者常似虎攝，2018.03.19）

兒童節即將到來，新竹縣政府文化局在屬於兒童的節日裡，舉辦「漫步閱讀繽紛go活動」，結合雲門20周年辦理大小朋友都喜歡的親子律動，串聯竹縣獨立書店並在新瓦屋以哈客童樂會，帶領民眾打開書本去冒險從3月到5月，連續辦理12場精彩的閱讀同歡活動。

新竹縣長邱鏡淳表示活動內容精采，包括3場創作講座、4場主題書展、5場親子活動，讓所有朋友們享受親子同樂的好時光，歡迎闔家一起翻轉閱讀；文化局長張宜真表示創作講座特地邀請客籍作家甘耀明舉辦「與作家有約-甘耀明嘓嘓仔的童年趣事」，分享創作理念及童年趣事，學童可以感受閱讀的深動力，讓閱讀變有趣。

另外也邀請繪本作家劉旭恭帶領親子搭乘藝想世界旅程，串起不同世代的閱讀記憶以及「繪本遊戲-小黃點遊戲派對」；同時也與信誼基金會、三民書局、獨立書店聯合辦理「兒童閱讀經典40」主題書展，特別挑選廣受親子喜愛的圖畫書，在圖書館一樓大廳與民眾相遇。


▲新竹縣文化局啟動書香系列活動慶祝歡樂兒童節，帶領親子漫步閱讀繽紛go。（圖／記者常似虎攝，2018.03.19）

在新瓦屋文化保存區也辦理「哈客童樂會」親子活動，邀請廣受小朋友歡迎的皮皮兒童表演藝術團帶來2018最新公演的「小松鼠拉拉」、哈客音樂集結客家歌手演唱客語歌曲，另有魔術氣球秀，小朋友體驗視覺震撼，還有創意氣球現場排隊大放送。

適逢雲門20周年活動，邀請雲門教室在故事城堡辦理讓大小朋友歡樂躍動的雲門親子律動及雲門親子遊戲；除了看好書，文化局也與縣內11家獨立書店合作辦理漫步街角的獨立書店收集行腳章活動，凡民眾購買書店商品、好書分享FB或參加竹縣獨立書店相關活動，即可免費獲贈竹縣閱讀easy go隨行筆記本，並可參加閱讀行腳章集章活動，集章滿點還可兌換限量環保杯袋。

關鍵字新竹縣張宜真兒童節哈客童樂會獨立書店
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