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中央社

金管會擬初步開放2家純網銀 資本額百億元

中央社2018/03/19 15:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北19日電）LINE擬來台開辦純網銀業務，金管會已遞出橄欖枝。金管會主委顧立雄表示，現正規劃開放純網銀申請，比照一般銀行，以資本額新台幣100億元為標準。但考量市場競爭，初步僅開放2家申請。

社群軟體LINE有意在台灣開辦純網路銀行業務，日前已到金融監督管理委員會溝通，顧立雄當時接受媒體訪問時表示，金管會尚在評估可行性。

顧立雄今天列席立法院財政委員會備詢，會後接受媒體訪問時指出，金管會已規劃開放純網銀申請，比照一般銀行業申請資格的100億元資本額限制，依平等原則，擬不限制營業範圍，只要銀行業可經營的業務，純網銀也可經營。

不過，顧立雄也指出，考量台灣目前已有38家銀行，市場競爭相當激烈，對申請執照張數也將給予限制，初步僅開放2家申請。

此外，顧立雄說，純網銀與一般銀行仍有些不同之處，例如產金分離的特殊性。以LINE為例，它是電商或者社群軟體，它的股東本來就有產業，這部分金管會必須因應它的特殊性，但相對的LINE若想開辦網銀業務，它也必須尊重所有銀行業有的遊戲規則，這部分金管會不能妥協。

他說，若LINE開辦純網銀，也不能將目前使用者的個資「當然轉換」到它的金融服務體系。此外，針對股東持股比例，也必須考量是否具備金融專業的「適格性」，若LINE自己跳下來做，很難不出現「水土不服」的問題，因此LINE與其他金融業者合作，是比較可行的一種方式。

媒體提問，開放純網銀業務，是否涉及銀行法修法？顧立雄說，目前金管會內部還在討論，現行銀行法是否有足夠授權空間，得以不修法即開放純網銀業務，現在還在確認中，如果要修法，就會考量是否併入本次銀行法修法範圍。（編輯：楊玫寧）1070319

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