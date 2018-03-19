善款運用遭質疑 張善政公布退款方式

（中央社記者盧太城花蓮縣19日電）花蓮地震捐款的運用遭質疑。捐款管理委員會召集人張善政之友臉書貼文，提供民眾退款方式，「讓大家儘快以自己的方式幫助花蓮重建」。

花蓮地震災後捐款，網路上有人質疑災民沒有拿到救助金，且善款有8億元被拿去補貼石材業者與觀光，質疑善款運用不當，要求退回善款。

前行政院長張善政擔任「花蓮縣政府0206地震災害捐款管理及監督委員會」召集人，張善政之友臉書粉絲專業，今天下午貼文「讓我們停止謾罵，以各自的方式支持重建」。

貼文說，這幾天有許多網友因為對於善款委員會「暫列」用來讓業者感到安心的善款預算感到不滿 (會議記錄中已明確指出優先爭取中央補助，受災業者申請紓困利息補助，在各大災害的後續處理中皆是如此)，大量湧入粉絲專頁要求退回捐款。