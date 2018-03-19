疑不滿遭催繳房租 房客殺房東棄屍

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市一名62歲余姓男子昨天疑因向房客陳姓男子催繳房租，遭對方騙到偏僻山區殺案棄屍。陳男犯案後照吃照睡，面對警方上門調查仍神色自若，但仍被員警機警識破移送法辦。

台南市政府警察局新化分局今天宣布破案時指出，新化派出所昨晚10時多接獲余男的女兒報案，指父親昨天早上5時許駕駛自小客車外出工作，至晚間22時仍未返家，撥打電話無人接聽。余女向警方表示，家中在新化區有套房出租，可能會前往收取租金。

警方獲報啟動緊急協尋定位被害人手機發話位置，並同時受理失蹤人口、通報其他警察機關協尋。新化派出所所長賴信宏並前往報案人所指的套房出租處查訪。