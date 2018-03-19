疑不滿遭催繳房租 房客殺房東棄屍

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市一名62歲余姓男子昨天疑因向房客陳姓男子催繳房租，遭對方騙到偏僻山區殺案棄屍。陳男犯案後照吃照睡，面對警方上門調查仍神色自若，但仍被員警機警識破移送法辦。
台南市政府警察局新化分局今天宣布破案時指出，新化派出所昨晚10時多接獲余男的女兒報案，指父親昨天早上5時許駕駛自小客車外出工作，至晚間22時仍未返家，撥打電話無人接聽。余女向警方表示，家中在新化區有套房出租，可能會前往收取租金。
警方獲報啟動緊急協尋定位被害人手機發話位置，並同時受理失蹤人口、通報其他警察機關協尋。新化派出所所長賴信宏並前往報案人所指的套房出租處查訪。
警方指出，房客陳姓男子面對警方查訪時神色自若、應答如流，賴信宏發覺陳男對此案過於熱情，還主動詢問相關細節，行為異於常人。經同步調閱租屋處監視器影像，發現監視器在拍到陳男經過後，電源就遭人刻意拔除。因陳男無法提出合理說詞，被帶回派出所進一步調查。
警方經調查余男行車紀錄，發現車輛案發時曾經在陳嫌租屋處附近出現過，且車輛確定從新化行駛至關廟地區後又返回新化。車輛隨後於新化果菜市場停車場被尋獲，但未見被害人行蹤。
警方指出，陳男對昨天的行蹤說辭反覆、前後矛盾。經以偵訊技巧突破陳男心防，陳男坦承犯行，供稱因遭余男催繳房租，才以拿錢為由，將對方騙到山區偏僻處，並以螺絲起子將余男殺害並棄屍草叢。警方隨後帶陳嫌前往棄屍地點尋獲被害人屍體，全案依殺人罪嫌報請台南地檢署指揮偵辦。
警方指出，陳男因細故預謀殺人，下手時朝重要部位置人於死，犯後照吃照睡。辦案人員曾問陳男怕不怕因果報應、怕不怕被判死刑，陳男都只冷笑以對。(編輯:孫承武)1070319