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工商快訊

廣編／勝悅、群悅辦春酒　幸福企業溫馨走紅毯

本報訊2018/03/19 16:06
▲勝悅髮型&群悅美容集團結婚大合照。（圖／公關照片）
▲勝悅髮型&群悅美容集團結婚大合照。（圖／公關照片）

又到了春暖花開的時節，許多企業選在此時喝春酒，提振員工一整年的士氣，廣逸集團～勝悅髮型頭皮養護館及群悅美妍健體養護館，就選在苗栗西湖渡假村，舉辦盛大的活動，預計員工眷屬超過600位參加，現場除了有美味佳餚可品嚐、勁歌熱舞可欣賞之外，這家20年以上的幸福企業，還邀請內部同仁再來一場集團婚禮，雖然已是夫妻的他們，再攜手走上紅毯，再說一次YES I DO（我願意），讓現場瀰漫著溫馨的氛圍。

勝悅髮型&群悅美容從照顧員工的角度出發，並提供完整的教育訓練，所以許多同仁們都是從年輕任職到結婚生子，甚至當上店長管理一家店，春酒宴晚上請來藝人以及帥哥美女團帶來全新視覺饗宴，大家盡情享受，累了就直接住在渡假村裡，有如此貼心的照顧，勝悅&群悅董事長游勝裕表示，沒有他們平常認真的打拼，公司怎麼會越來越成長茁壯，一年一度的春酒，就是要讓他們開心才對。三天兩夜的行程，處處充滿歡樂，春酒宴隔天一早的烤肉大會，更是來個烤全豬、全羊，再搭配豐盛的食材，團康的表演和卡拉ok歡唱，更帶動另一波高潮，這時可見一對一對的新人出場，他們不是今天『第一次』結婚，有的人早是老夫老妻，就在勝悅&群悅相識、相戀到結婚生子，最後攜手白頭，而這家流動率近乎為零的公司，就成了他們最大的後盾，勝悅&群悅總經理吳春芳笑說，當年的青春少女早已成了孩子的媽，但他們的技術也越來越好，一定能滿足所有顧客的需求。

人可說是企業最重要的資產，但帶人要帶心，勝悅髮型&群悅美容把員工當家人，董事長游勝裕說，未來還要帶著他們一起打拼，把顧客服務好當第一優先，繼續打造下一個黃金20年。

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