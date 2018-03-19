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〈房產〉2月北上廣深房價再降溫 二三線城市年漲幅擴

鉅亨網2018/03/19 15:51
鉅亨網 / NOWnews
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受春節因素影響，中國一二線熱點城市 2 月房價大面積降溫。不過，在返鄉置業等因素的推動下，二三線城市房價同比漲幅有所擴大

中國國家統計局 19 日發佈的資料顯示，2018 年 2 月份，70 個大中城市中，44 個城市新建商品住宅價格較上月上漲，16 個城市新房價格下跌，10 個城市房價持平。

其中，15 個一線和熱點二線城市中，有包括北京、上海、廣州、深圳在內的 12 個城市房價較上月下跌，鄭州和成都 2 個城市房價持平，天津微漲 0.1%。

與上月相比，70 個大中城市中，房價上漲的城市數量明顯減少 (1 月份為 52 個城市房價上漲)，而持平城市數量開始增加，下跌城市數量也開始增加。

中新網引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，這說明房價上漲動力持續減弱。隨著一些城市房地產銷售規模收縮，後續可能會出現價格下跌。房企擔心市場降溫，定價方面不會太強硬。

與去年同期相比，一線及二三線城市新房價格走勢出現分化。國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，2 月份，一線城市新房售價年降 0.1%；二手住宅售價漲幅連續 17 個月回落。二線城市新房和二手房售價年漲幅分別比上月擴大 0.4 和 0.1 個百分點。三線城市同比漲幅也分別比上月擴大 0.4 和 0.1 個百分點。

安居客首席分析師張波指出，一線樓市在今年春節期間降溫尤為明顯，2 月份成交跌入低谷，成交量較 1 月份大幅下滑，這與其房價走勢一致。而受返鄉置業等因素推動，部分二線和三線城市的一二手房銷售價格維持上月漲幅。

張波認為，整體而言，全國 2 月份商品房成交均價變動不大，在「房住不炒」的樓市調控大背景之下，房地產市場整體保持平穩。從安居客線上調研的資料來看，2 月份購房者信心指數月升 2.1%，且用戶更為理性看待樓市，可以預見今年第 1 季房價不會出現大幅漲跌。

嚴躍進則指出，值得注意的是，當前中國二三線城市房地產市場已和過去不同，置業需求、基礎設施等因素都在發生變化。未來一線城市對整體樓市的影響力不會太大，更多的要看二線城市和重點三線城市的表現

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