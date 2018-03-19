仁寶去年獲利年減29%　EPS 1.32元

仁寶今（19）日公布去（2017）年營運成果，去年第4季歸屬母公司之稅後淨利為20.98億元，單季每股盈餘為0.48元。去年全年受惠電腦產品需求回溫、及多項智慧裝置業務的進展，合併營收達2548.40億元，年增16%，去年全年歸屬於母公司之稅後淨利為57.50億元，年減29%，每股稅後盈餘為1.32元。

仁寶去年第4季受惠於旺季效應，合併營收達2548.40億元，較上季及去年同期，分別成長10%及16%。由於仍受到零組件漲價、缺工及產品客戶組合變化之影響，第4季合併營業淨利為24.46億元，較上季下滑 16%，但較去年同期成長2%。