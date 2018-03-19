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財經

仁寶去年獲利年減29%　EPS 1.32元

記者許家禎／台北報導2018/03/19 16:04
▲仁寶2017年全年受惠電腦產品需求回溫、及多項智慧裝置業務的進展，營收達2548.40億元，年增16%，但歸屬於母公司之稅後淨利為57.50億元，年減29%，每股稅後盈餘為1.32元。（圖／翻攝自仁寶官網）
▲仁寶2017年全年受惠電腦產品需求回溫、及多項智慧裝置業務的進展，營收達2548.40億元，年增16%，但歸屬於母公司之稅後淨利為57.50億元，年減29%，每股稅後盈餘為1.32元。（圖／翻攝自仁寶官網）

仁寶今（19）日公布去（2017）年營運成果，去年第4季歸屬母公司之稅後淨利為20.98億元，單季每股盈餘為0.48元。去年全年受惠電腦產品需求回溫、及多項智慧裝置業務的進展，合併營收達2548.40億元，年增16%，去年全年歸屬於母公司之稅後淨利為57.50億元，年減29%，每股稅後盈餘為1.32元。

仁寶去年第4季受惠於旺季效應，合併營收達2548.40億元，較上季及去年同期，分別成長10%及16%。由於仍受到零組件漲價、缺工及產品客戶組合變化之影響，第4季合併營業淨利為24.46億元，較上季下滑 16%，但較去年同期成長2%。

仁寶第4季歸屬母公司之稅後淨利為20.98億元，分別較上季與去年同期下滑10%及20%，單季每股盈餘為0.48元。第3季每股盈餘為0.53元、2016年第4季每股盈餘為0.61元。

仁寶2017年全年合併營收達新台幣8876.57億元，較前一年度的7668.1億元成長16%，主要是受惠於電腦產品需求回溫、及多項智慧裝置業務的進展。合併營業淨利為92.08 億元，較前一年度下滑17%，主要是受到上半年大陸手機客戶一次性存貨及呆帳損失之影響。

扣除營業外收支及所得稅費用後，仁寶去年全年歸屬於母公司之稅後淨利為57.50億元，較前一年度的81.31億元下滑29%。每股稅後盈餘為1.32元，2016年每股稅後盈餘為1.88元。

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