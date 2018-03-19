廣編／台灣地震多　大溪聖德名園首重防震

台灣地震活動頻繁，花蓮地區年前發生規模6.0強烈地震，造成多棟大樓倒塌及多數人員傷亡的憾事，各地方政府皆開始動起來，派員檢測自己轄區的老舊建築，預防地震所帶來的災害。根據專家指出，桃園沒有活動斷層，故自發性地震少，相對地較其他縣市安全；但隨著清明掃墓的季節來臨，民眾也擔心祖先的墓地及塔位是否也受地震影響出現損傷，聖德名園執行長陳靖榆鄭重呼籲：「陽宅防震固然重要，但慎終追遠是我們的美德，千萬也別忽略供奉先人塔位的穩定性與安全性」。
位於大溪金面山上的聖德名園，剛好位處於地震帶較少的桃園，然而面對最近頻繁的地震也絲毫不受影響。執行長陳靖榆表示，寶塔設立之初，就已經將防震主體結構及擋土防坡設施設定為主要重點工程，園內寶塔建築物使用以防震力強的筏式基礎及SRC鋼骨結構與鋼筋混凝土建造，地下一層、地上十層，大樓堅若磐石，安全性極高。而在防土石流工程的部分，聖德名園的擋土牆結構以鋼筋混凝土及預力岩錨鑽設工程加強護坡並建造防坡堤與排水工程，擋土牆如銅牆鐵壁般的保障整座園區穩如泰山，十分安全。
建築除了要擁有防震與防土石流功能之外，園區當初規劃每一處景觀、每一方建設，都是深度人文與心靈環保的實踐。除了園區緊鄰鴻禧高爾夫球場外，園區內如龍珠許願池、菩提蓮花池、櫻花及桐花森林步道，讓每位來訪的民眾皆能感受到身心靈的放鬆；從台北經二高開車到此，只需約40分鐘路程，交通十分便利。聖德名園有24小時專業警衛與保全且每層樓接採用電腦化門禁管理，八樓更設有VIP客製化頂級樓層，整體服務細膩而嚴謹，深受每位家屬的青睞，而購買壽位比例竟高達五成之多，在市場上十分罕見。得天獨厚的地理環境，讓金面山聖德名園擁有萬種風情，而這座氣勢磅礡的帝王式建築也成了大溪最重要的地標之一。