廣編／台灣地震多　大溪聖德名園首重防震

台灣地震活動頻繁，花蓮地區年前發生規模6.0強烈地震，造成多棟大樓倒塌及多數人員傷亡的憾事，各地方政府皆開始動起來，派員檢測自己轄區的老舊建築，預防地震所帶來的災害。根據專家指出，桃園沒有活動斷層，故自發性地震少，相對地較其他縣市安全；但隨著清明掃墓的季節來臨，民眾也擔心祖先的墓地及塔位是否也受地震影響出現損傷，聖德名園執行長陳靖榆鄭重呼籲：「陽宅防震固然重要，但慎終追遠是我們的美德，千萬也別忽略供奉先人塔位的穩定性與安全性」。

位於大溪金面山上的聖德名園，剛好位處於地震帶較少的桃園，然而面對最近頻繁的地震也絲毫不受影響。執行長陳靖榆表示，寶塔設立之初，就已經將防震主體結構及擋土防坡設施設定為主要重點工程，園內寶塔建築物使用以防震力強的筏式基礎及SRC鋼骨結構與鋼筋混凝土建造，地下一層、地上十層，大樓堅若磐石，安全性極高。而在防土石流工程的部分，聖德名園的擋土牆結構以鋼筋混凝土及預力岩錨鑽設工程加強護坡並建造防坡堤與排水工程，擋土牆如銅牆鐵壁般的保障整座園區穩如泰山，十分安全。