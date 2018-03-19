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自6週低點反彈 比特幣漲12%至8千2百美元之上

鉅亨網2018/03/19 15:58
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G20 財長會議將登場，加密貨幣也被列入討論議題；週一 (19 日) 比特幣價格自 6 週低點反彈，來到 8,200 美元之上。

據外媒 Fortune 報導，週一比特幣價格上漲 12%，來到 8,235 美元；以太幣、瑞波幣等加密貨幣，價格也走揚。

台北時間週一下午 3 點 43 分，Investing.com 數據顯示，比特幣價格進一步升至 8,306 美元。

投資人對週一登場的 G20 財長會議，相當關注；報導稱，日本代表將在會議中，敦促各國強化監管，避免加密貨幣被用來洗錢。

反洗錢金融行動特別工作組 (FATF) 將在會議中，對與會者報告，如何防止加密貨幣被用來洗錢。

法國、德國皆表示，將提出規範加密貨幣市場的建議；歐盟方面則強調，會持續關注反洗錢、反恐怖活動融資相關策略，並提醒消費者，加密貨幣交易可能存在的風險。

日本官員認為，重點是透過法規來保護消費者，防止非法活動，並確保不會扼殺加密貨幣與金融科技領域的創新。

Oanda Corp. 亞太交易部門主管 Stephen Innes 表示，監管機構最擔心的事情，無非是毫無戒心的消費者，陷入自己不熟悉的事物中。

不過，部分投資人仍持續尋找「逢低買進」加密貨幣的基會。Innes 說，「這種心態，短時間內不會消失。」

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