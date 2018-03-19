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森友文件篡改案重創聲望 安倍支持率急跌至38.7%

鉅亨網2018/03/19 15:57
鉅亨網 / NOWnews
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日本財務省上周承認篡改賣地予右翼辦學團體「森友學園」的文件，令首相安倍晉三陷入 2012 年再次上台以來最大政治危機。共同社在周末進行的民調顯示，安倍內閣的支持率急跌至 38.7%，較月初大跌 9.4 個百分點，不支持率增加 9.2 個百分點至 48.2%，超過了支持率；

調查顯示，有 66.1% 受訪者認為安倍對於文件被篡改一事負有責任，且有 52% 受訪者認為副首相兼財相麻生太郎應該辭職

香港《文匯報》援引路透社消息，森友學園被指與安倍及其夫人安倍昭惠關係密切，後者更一度被獲任為森友旗下一間小學的名譽校長，懷疑與財務省低價向森友學園賣地有關。共同社的調查顯示，65.3% 受訪者認為安倍昭惠應到國會接受質詢，遠高於認為沒必要的 29%。

自財務省上周一 (12 日) 承認篡改文件後，首相官邸連日均有示威要求安倍和麻生下台。麻生多次拒絕辭職，並稱早前辭任國稅廳廳長、負責向森友學園批地的前財務省官員佐川宣壽要為事件負責，不過面對在野黨壓力，麻生據報今日會到國會再次就事件做說明。 

這次是安倍 2012 年重新出任首相至今，民調支持率次低的一次，去年 7 月東京都議會選舉之後，安倍支持率一度掉到 35.8%。

日本參議院預算委員會今 (19) 日集中審議此案，安倍晉三及財務大臣麻生太郎等出席。安倍重申沒有下令竄改「森友學園購地案」文件，而且看了竄改前的文件，可以清楚知道他和妻子絕無涉入此案。他強調，他連理財局內有這些文件都不知道，不可能下令竄改。

安倍表示，記載到他的妻子在被竄改的文件只占極少部分，而且沒有記載到他的妻子的部分一樣被刪除，所以文件中被刪除的部分，跟有沒有記載到他的妻子無關。

麻生太郎備詢時則否認曾施壓當時的理財局長、前國稅廳長佐川宣壽。

日經 225 指數收跌 195.61 點或 - 0.90%，報 21480.90 點；美元兌日元報 105.69 或 - 0.26%。

美元兌日元走勢

 

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