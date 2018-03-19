森友文件篡改案重創聲望 安倍支持率急跌至38.7%

日本財務省上周承認篡改賣地予右翼辦學團體「森友學園」的文件，令首相安倍晉三陷入 2012 年再次上台以來最大政治危機。共同社在周末進行的民調顯示，安倍內閣的支持率急跌至 38.7%，較月初大跌 9.4 個百分點，不支持率增加 9.2 個百分點至 48.2%，超過了支持率；

調查顯示，有 66.1% 受訪者認為安倍對於文件被篡改一事負有責任，且有 52% 受訪者認為副首相兼財相麻生太郎應該辭職。

香港《文匯報》援引路透社消息，森友學園被指與安倍及其夫人安倍昭惠關係密切，後者更一度被獲任為森友旗下一間小學的名譽校長，懷疑與財務省低價向森友學園賣地有關。共同社的調查顯示，65.3% 受訪者認為安倍昭惠應到國會接受質詢，遠高於認為沒必要的 29%。