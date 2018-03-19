習近平連任國家主席 川普賀電遲遲未到

（中央社台北19日電）習近平17日連任中國國家主席後，各國賀電紛至沓來，即使近年關係趨冷的北韓領導人金正恩也表達祝賀，但最受矚目的美國總統川普至今卻未發一語，他的前任歐巴馬5年前在當天就致電道賀。

13屆中國全國人大一次會議17日召開全體會議選舉國家主席，習近平在10人缺席的情況下，獲在場2790名代表全票支持連任。在此之前，全國人大表決通過憲法修正案，刪除國家正副主席不得連任兩屆以上的條文。

據中國外交部官網，習近日連任後，「一些國家領導人第一時間紛紛致電致函」，表示熱烈祝賀，其中首先提及的就是金正恩。