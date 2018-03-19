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中央社

習近平連任國家主席 川普賀電遲遲未到

中央社2018/03/19 15:57
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北19日電）習近平17日連任中國國家主席後，各國賀電紛至沓來，即使近年關係趨冷的北韓領導人金正恩也表達祝賀，但最受矚目的美國總統川普至今卻未發一語，他的前任歐巴馬5年前在當天就致電道賀。

13屆中國全國人大一次會議17日召開全體會議選舉國家主席，習近平在10人缺席的情況下，獲在場2790名代表全票支持連任。在此之前，全國人大表決通過憲法修正案，刪除國家正副主席不得連任兩屆以上的條文。

據中國外交部官網，習近日連任後，「一些國家領導人第一時間紛紛致電致函」，表示熱烈祝賀，其中首先提及的就是金正恩。

金正恩祝賀習近平說，「我確信朝中兩國關係將沿著符合兩國人民共同利益的方向發展」。

在中國外交部不斷更新的消息中，其他發出祝賀的還有俄羅斯總統蒲亭、德國總理梅克爾、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅以及新加坡總理李顯龍等眾多國家領導人。

不過，截至發稿為止，中國外交部官網披露的祝賀國家中，仍未見到最受注目的川普。

川普上任後，美中關係波折不斷，除了兩國可能爆發貿易戰的陰影，就在習近平連任前夕，川普簽署了北京最在意的「台灣旅行法」。這項法案鼓勵美台各層級官員互訪。

習近平本次連任，川普的祝賀何時將至，引人好奇。據美國之音中文網報導，習近平在去年10月中共19大連任總書記時，川普曾與習近平通電話表達祝賀。

此外，習近平5年前當選國家主席時，時任美國總統歐巴馬的電話當天就到了，在對中國駭客威脅美國表達不滿後，也表示了祝賀。（編輯：周慧盈/林克倫）1070319

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