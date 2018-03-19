南韓歌王趙容弼將隨藝術團 赴平壤演唱

（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）南韓歌壇今天透露，有「歌王」稱號的趙容弼、校園歌后李仙姬將於4月初隨南韓藝術團前往平壤演出，抒情歌曲女王白智英和搖滾樂小子尹道賢也考慮是否同行。

出道50週年的趙容弼，2005年曾在平壤柳京鄭周永體育館舉行個人演唱會，獻唱「朋友啊」、「請回到釜山港」、「虛空」等名曲，獲得觀眾起立鼓掌。演出結束後，趙容弼一行在平壤萬壽臺議事堂獲得北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南的接見。

出道34年的校園歌后李仙姬，曾於2003年參加平壤柳京鄭周永體育館開館紀念演出，歌唱「致J」、「美麗的江山」。南韓影視紅星李昇基是她的得意門生。