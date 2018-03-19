南韓歌王趙容弼將隨藝術團 赴平壤演唱

（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）南韓歌壇今天透露，有「歌王」稱號的趙容弼、校園歌后李仙姬將於4月初隨南韓藝術團前往平壤演出，抒情歌曲女王白智英和搖滾樂小子尹道賢也考慮是否同行。
出道50週年的趙容弼，2005年曾在平壤柳京鄭周永體育館舉行個人演唱會，獻唱「朋友啊」、「請回到釜山港」、「虛空」等名曲，獲得觀眾起立鼓掌。演出結束後，趙容弼一行在平壤萬壽臺議事堂獲得北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南的接見。
出道34年的校園歌后李仙姬，曾於2003年參加平壤柳京鄭周永體育館開館紀念演出，歌唱「致J」、「美麗的江山」。南韓影視紅星李昇基是她的得意門生。
2002年曾在平壤演出的尹道賢樂隊和未曾在北韓演出的白智英也已接到演出提議，目前尚在考慮當中。
南韓聯合新聞通訊社報導，從此前例來看，除了上述老歌手，藝術團還可能包括偶像歌手。水晶男孩、Fin.K.L、神話和Baby V.O.X等偶像組合也曾赴北韓演出。
北韓本月5、6日在南韓總統特使團訪問平壤期間，邀請南韓藝術團訪問平壤，雙方進而商定藝術團於4月初訪問北韓，為南北韓高峰會談暖身，同時以此答謝平昌冬奧期間，由北韓三池淵管弦樂團團長玄松月率領的北韓藝術團訪韓（首爾、江陵）演出。
另外，南北韓20日將在板門店北韓轄區「統一閣」開會，討論南韓藝術團訪問平壤事宜。（編輯：陳俊碩）1070319