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政治

不挺花蓮震災善款挪去補助業者　葉俊榮：應專款專用

記者林仕祥／台北報導2018/03/19 16:24
▲內政部長葉俊榮表示，依《災害防救法》規定，善款要專款專用，尊重捐助者指定用途。（圖／NOWnews資料照）
▲內政部長葉俊榮表示，依《災害防救法》規定，善款要專款專用，尊重捐助者指定用途。（圖／NOWnews資料照）

花蓮 0206 強震後，各界捐款逾 20 億，但傳出有 8 億元要用於觀光、石材業者紓困上，引發外界質疑，網紅「館長」日前甚至開直播怒嗆，「我們捐款不是這樣用的，請還給災民」，並要求退款。對此，內政部長葉俊榮今（19）日表示，依《災害防救法》規定，善款要專款專用，尊重捐助者指定用途。

民進黨立委谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）在立法院內政委員會質詢時表示，花蓮震災的 20 億元善款，總捐款數有 4 成用在產業重振上，不是用來救助災民。葉俊榮回應，善款要專款專用，尊重捐助者的指定用途，至於是否認為這樣不符比例原則？葉俊榮說，他還沒有直接了解相合性問題，他現在說的是法律規定的原則。

葉俊榮進一步表示，捐款人基於善念，實際上執行的人也要基於善念的延續，有任何做得不對的地方，大家都可以檢討，「確實是應該用於救災，專款專用」；他也說，對災害的善念是不分藍綠、不分彼此。

此外，「花蓮震災善款監督與管理委員會」召集人張善政，與花蓮縣長傅崐萁也在今天針對善款去向滅火。傅崐萁語重心長地說，對於任何善款有異議或疑問，都可以申請退回，未來短缺的部份，也會和中央部會與委員會一同討論。

「館長」陳之漢日前不爽花蓮震災 20 億元善款中，有 8 億元要拿去補助石材、觀光業者，開直播怒嗆「這樣我沒辦法接受，受災戶拿不到錢，真正可憐的人收不到幫助，這是人民善款，不是稅金，他們憑甚麼這麼用」，揚言要申請退款，並拿 100 萬元買民生物資，叫人用卡車載到路邊發。此外，「 486 先生」陳延昶也氣憤痛批「怎麼可以把大家的捐款拿去給業者」，直言「要去查看看如何把我捐款拿回來」。

關鍵字葉俊榮善款館長486先生谷辣斯‧尤達卡傅崐萁張善政
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