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尋找下一個蘇打綠　海祭「海洋獨立音樂大賞」報名開跑

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/19 16:19
▲每年夏天的音樂盛事「新北市貢寮國際海洋音樂祭」吸引大批人潮，被獨立創作樂團視為夢想舞台的「海洋獨立音樂大賞 」競賽即日起開放報名，獎金高達40萬元。（圖／新北市觀光旅遊局提供）
▲每年夏天的音樂盛事「新北市貢寮國際海洋音樂祭」吸引大批人潮，被獨立創作樂團視為夢想舞台的「海洋獨立音樂大賞 」競賽即日起開放報名，獎金高達40萬元。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

邁入第18屆的「新北市貢寮國際海洋音樂祭」7月下旬將在福隆海水浴場熱力開唱！而被獨立創作樂團視為夢想舞台、也是海祭最高榮譽的「海洋獨立音樂大賞 」競賽，即日起開放報名，4月30日截止收件。

新北市觀光旅遊局表示，每年備受獨立創作樂團引頸期盼的「海洋獨立音樂大賞」，是目前台灣獨立創作音樂類型競賽中的最大舞台，尚未發跡的樂團有機會在數萬人的見證下登台演出，也是眾多獨立創作樂團視為夢想舞台的搖滾殿堂。歷年來經過海祭舞台淬練的樂團或樂手，如陳綺貞、盧廣仲、旺福、蘇打綠、八十八顆芭樂籽、Matzka、Boxing、八三夭等，經過海祭的洗禮已在台灣樂壇佔有一席之地。

今年新北市政府提供的獎項包括：最高獎金40萬元的「海洋大賞」、獎金15萬元的「評審團大獎」，以及獎金5萬元的「海洋之星」。為提供獲獎樂團更多揮灑的表演舞台，得獎團體除了有機會在平溪天燈節及歡樂耶誕城等活動演出外，也將持續邀請海祭歷屆十強在戶外音樂展演空間「淡水漁人舞台」演出，讓更多人聽到他們的原創音樂。

而每年活動中，非競賽類型的「熱浪搖滾」小舞台表演，同樣將遴選出30團於海祭活動期間演出，提供獨立創作樂團一個展現自我的舞台，不僅是樂團們交流與觀摩學習的好機會，更可能是被挖掘而大放異彩的舞台。「熱浪搖滾」徵選作業即日起也開放報名，4月30日截止。

關鍵字貢寮海洋音樂祭海洋獨立音樂大賞蘇打綠陳綺貞盧廣仲
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