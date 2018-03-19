尋找下一個蘇打綠　海祭「海洋獨立音樂大賞」報名開跑

邁入第18屆的「新北市貢寮國際海洋音樂祭」7月下旬將在福隆海水浴場熱力開唱！而被獨立創作樂團視為夢想舞台、也是海祭最高榮譽的「海洋獨立音樂大賞 」競賽，即日起開放報名，4月30日截止收件。

新北市觀光旅遊局表示，每年備受獨立創作樂團引頸期盼的「海洋獨立音樂大賞」，是目前台灣獨立創作音樂類型競賽中的最大舞台，尚未發跡的樂團有機會在數萬人的見證下登台演出，也是眾多獨立創作樂團視為夢想舞台的搖滾殿堂。歷年來經過海祭舞台淬練的樂團或樂手，如陳綺貞、盧廣仲、旺福、蘇打綠、八十八顆芭樂籽、Matzka、Boxing、八三夭等，經過海祭的洗禮已在台灣樂壇佔有一席之地。