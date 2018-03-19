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房東催繳房租不成　反遭房客殺害

記者黃文博／台南報導2018/03/19 16:18
▲房東遭房客殺害，新化警所長一小時鎖定犯嫌逮人。 （圖／新化分局提供，2018.03.19
▲房東遭房客殺害，新化警所長一小時鎖定犯嫌逮人。 （圖／新化分局提供，2018.03.19

台南市新化區發生凶殺命案，61歲余姓男子前往出租套房，向20歲陳姓房客催討房租，竟被誘騙至附近山區，陳嫌並以螺絲起子殺害後棄屍，警方前往查訪，嫌犯還對答如流，不過法網恢恢，最後陳嫌還是坦承犯，台南地檢署檢察官已依殺人罪嫌聲請羈押陳嫌。

被害人女兒於昨（18）日深夜向新化派出所報案稱，其父親外出工作，至晚間仍尚未返家，並向警方表示其父親在新化區中山路巷內有套房出租，可能會前往該處收取租金，警方獲報後即展開調查。

新化派出所所長賴信宏前往出租套房查訪，於查訪陳嫌時，其神色自若、應答如流，不過所長發覺陳嫌對該案件過於熱情，還主動詢問相關細節，行為異於常人，警方調閱租屋處監視器影像，發現監視器電源已遭人刻意拔除，而監視器畫面顯現陳嫌有經過監視器鏡頭後電源即遭拔除，因陳嫌無法提出合理說詞，遂被帶回派出所調查。

警方又發現被害人車輛在案發時，曾經在陳嫌租屋處附近出現過，且車輛確定從新化行駛至關廟地區後又返回新化，警方隨後於新化果菜市場停車場尋獲被害人車輛，惟確未發現被害人之行蹤，警方依據陳嫌供述當日行蹤逐一檢視，發現說辭反覆、前後矛盾，研判陳嫌心虛涉有重嫌，賴所長遂以偵訊技巧突破陳嫌心防，陳嫌見無法狡辯終究坦承犯行。

嫌犯供稱，因遭被害人催繳房租，向被害佯稱說要拿房租給被害人，將其騙至山區偏僻地點手持螺絲起子將其殺害並棄屍草叢中，警方帶同陳嫌前往棄屍地點尋獲被害人屍體，全案依殺人罪嫌報請台南地檢署指揮偵辦。

檢警偵辦時發現，陳嫌下手凶殘，螺絲起子均朝被害人重要部穿刺，犯後面對受害人大體仍面不改色，照吃照睡，毫無悔意，辦案人員私下詢問怕不怕因果報應？怕不怕被判死刑？陳嫌冷笑以對，冷血心態，讓警方直搖頭。

關鍵字凶殺命案新化區螺絲起子新化派出所
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