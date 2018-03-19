房東催繳房租不成　反遭房客殺害

台南市新化區發生凶殺命案，61歲余姓男子前往出租套房，向20歲陳姓房客催討房租，竟被誘騙至附近山區，陳嫌並以螺絲起子殺害後棄屍，警方前往查訪，嫌犯還對答如流，不過法網恢恢，最後陳嫌還是坦承犯，台南地檢署檢察官已依殺人罪嫌聲請羈押陳嫌。

被害人女兒於昨（18）日深夜向新化派出所報案稱，其父親外出工作，至晚間仍尚未返家，並向警方表示其父親在新化區中山路巷內有套房出租，可能會前往該處收取租金，警方獲報後即展開調查。

新化派出所所長賴信宏前往出租套房查訪，於查訪陳嫌時，其神色自若、應答如流，不過所長發覺陳嫌對該案件過於熱情，還主動詢問相關細節，行為異於常人，警方調閱租屋處監視器影像，發現監視器電源已遭人刻意拔除，而監視器畫面顯現陳嫌有經過監視器鏡頭後電源即遭拔除，因陳嫌無法提出合理說詞，遂被帶回派出所調查。