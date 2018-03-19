從第一名退步到第四名　國一生遭虎爸罰全裸出門

根據陸媒報導指出，本（ 3 ）月 11 日下午，一名只穿內褲的國一生在路上閒晃，接著上了公車，司機發現他心情不好，好心詢問狀況，但這名孩童怎麼樣也不說。

中國大陸一名國一學生，日前被人發現只穿一件內褲在街上閒晃，一位好心的司機上前詢問才發現，原來該名學生因為在校成績退步，加上在課堂上打瞌睡，被父親知道後，竟罰他脫光光離開家中，讓許多網友直呼該名「虎爸」別再如此逼孩子了！

▲公車司機很有愛心地詢問學童狀況。（圖／翻攝自經視直播）

司機表示，當時看他真的很心疼，因此沒有放他下車，將他載回總站後，給他保暖的衣服及提供晚餐，該名孩童可能是感受到司機的溫暖，慢慢侃侃而談自己的遭遇，司機則和孩童的奶奶聯繫，讓奶奶到總站接男童回家。

奶奶表示，男童目前就讀國中一年級，因為考試成績從第一名退步到第四名，加上上課時打瞌睡，讓孩童的爸爸瞬間情緒失控，把他的衣服脫光，讓孩童跑了出去。

奶奶接著表示，其實孫子的成績已經相當不錯，但父母都是愛孩子的，爸爸太心急又怕孩子走偏，才會發了這麼大的火。

但相關影片被傳至網路上後，許多網友不贊成父親的管教方式，紛紛留言「我覺得可以好好開導，脫衣服太扯了，會有陰影吧」、「第四很好啦，家長逼太緊小心有反效果」、「什麼都要他第一，將來孩子遇到挫折很可怕的」、「爸爸是瘋了嗎，這樣逼小孩真可怕」。



▲在司機協助聯絡下，奶奶最後至公車總站將孩童接走。（圖／翻攝自經視直播）