NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈雪炫裸照瘋傳　經紀公司硬起來提告王彩樺大吃豆腐　男星不怕老婆吃醋理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

亞泥攜手歐商推離岸風電 2020年併聯發電

中央社2018/03/19 16:03
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北19日電）亞洲水泥今天與丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)簽約，共同參加竹風電力離岸風電計畫，將於新竹市外海第四號風場裝置56支風機，總裝置容量450MW，預計2020年併聯發電。

亞泥公司總經理李坤炎表示，竹風專案是國內少數本土開發商主導的離岸風電計畫，總共安裝56支風機，每支裝置容量8MW(百萬瓦)，總裝置容量約450MW，足供45萬戶家庭使用，每年可減碳85萬公噸的二氧化碳，相當於7個新竹市的森林面積吸碳量。

李坤炎指出，亞泥轉投資持股竹風電力公司60%股權，CIP占股權還在協商中；竹風電力準備投資約新台幣600億元設置這56支風機和岸上相關設備，以政府購電每度5.84元計算，年化報酬率約8%到10%。

竹風電力執行長吳宏能表示，竹風電力以遠東集團的資源來協助建立風電事業，例如裕民航運負責運輸，風機的資通訊傳輸由遠傳負責，亞泥公司本身有民營電廠經驗和人員協助維修營運。

吳宏能指出，歐洲風力發電事業起步甚早，有許多海上施工經驗，CIP的團隊曾有在一年安裝60到70支風力發電機的經驗；未來利用每年3月到9月最適合安裝的時間，預計2020年併聯發電。

吳宏能強調，竹風電力已與新竹的清華大學、交通大學和工研院等單位合作，並及早因應政府要求2021年逐步增加風機國產化比例的要求。（編輯：林沂鋒）1070319

省工馬鈴薯收穫機 彌補農...老婦心臟大腸接連出事 靠微...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan