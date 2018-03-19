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中央社

老婦心臟大腸接連出事 靠微創開心救命

中央社2018/03/19 16:04
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北19日電）75歲許老太太有主動脈瓣膜嚴重狹窄且心臟衰竭須急救，就醫後又發現有大腸癌。因高齡，要「開胸又開腹」增治療難度，北榮先做微創手術開心再治癌，幫老婦人度難關。

台北榮民總醫院外科部心臟外科主治醫師張效煌今天在記者會表示，超過75歲的老年人約12%的人有主動脈瓣膜狹窄問題。主動脈瓣膜是心臟輸送血液到全身經過的大門，當瓣膜因疾病或老化無法完全打開時，流出心臟的血液就會變少。

張效煌說，嚴重主動脈瓣膜狹窄者，會出現心絞痛、暈厥、呼吸困難等症狀，甚至心臟衰竭。當症狀出現後，若不接受主動脈瓣膜置換手術，僅使用藥物治療，1年的死亡率高達50%；此類的患者如不積極治療，7成病人活不過1年。

75歲許老太太去年7月開始出現喘，活動時呼吸困難，常胸悶，甚至悶到覺得下巴很緊，到中部某醫院檢查，發現是重度主動脈瓣膜狹窄。隔一個月，老太太又因胸悶、呼吸喘送急診，同時又因持續血便，診斷出大腸癌。當時的醫院認為開刀風險高，無法手術，轉診到北榮。

張效煌表示，許老太太有心臟、大腸癌雙重問題，如果用傳統開心手術，又要治療癌症，家屬很擔心「凶多吉少」。北榮醫療團隊術前擬定治療計畫，評估如果先開刀治癌，怕老太太在手術台心臟停止；但若先心臟手術，以傳統術式，可能要等1到2個月才能進行腸癌手術，且也可能影響化療。

北榮採經導管主動脈瓣膜植入術換瓣膜加上無痛麻醉，術後1週，老太太心臟功能就恢復，心臟衰竭獲得改善；大腸直腸外科醫師再接手以腹腔鏡手術切除腫瘤，術後恢復良好，不需後續化療，只要規律在門診追蹤。

北榮外科部大腸直腸外科主治醫師楊純豪表示，許老太太治療複雜是心臟問題，解決了前端，後續大腸癌的治療就比較單純。許老太太接受傳統腹腔鏡手術，但在疾病腸道段切除後，採用體內腸道縫合步驟，亦即整個手術使用腹腔鏡技術全部完成後，最後才切開傷口將切除段取出，可更加快腸道恢復時間，讓她提早恢復，隔天就能些微進食，並減少住院天數。

根據北榮統計資料，大直腸癌經治療後，5年整體存活率第一期及第二期可達93.7%及82.3%、第三期為67.6%，第四期也可達26.0%。

楊純豪說，不管是主動脈瓣膜狹窄或是大腸癌，年長者都是高危險群，有好的治療方式就應尋求治療，不要放棄。（編輯：劉政權）1070319

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