老婦心臟大腸接連出事 靠微創開心救命

（中央社記者陳偉婷台北19日電）75歲許老太太有主動脈瓣膜嚴重狹窄且心臟衰竭須急救，就醫後又發現有大腸癌。因高齡，要「開胸又開腹」增治療難度，北榮先做微創手術開心再治癌，幫老婦人度難關。

台北榮民總醫院外科部心臟外科主治醫師張效煌今天在記者會表示，超過75歲的老年人約12%的人有主動脈瓣膜狹窄問題。主動脈瓣膜是心臟輸送血液到全身經過的大門，當瓣膜因疾病或老化無法完全打開時，流出心臟的血液就會變少。

張效煌說，嚴重主動脈瓣膜狹窄者，會出現心絞痛、暈厥、呼吸困難等症狀，甚至心臟衰竭。當症狀出現後，若不接受主動脈瓣膜置換手術，僅使用藥物治療，1年的死亡率高達50%；此類的患者如不積極治療，7成病人活不過1年。