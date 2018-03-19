陳明通重回陸委會本行 舉手投足皆自信

（中央社記者翟思嘉台北19日電）新任陸委會主委陳明通今天以「回歸」姿態交接上任。在熟悉的陸委會，阿通顯得非常自在與自信，進場時還特別走向台前揮手致意，有如明星出場，讓在場媒體感到相當新鮮。

行政院大陸委員會上午舉行主任委員交接典禮，在政務委員羅秉成監交下，陳明通由代主委林正義手中接過印信。二度擔任陸委會主委，陳明通一派輕鬆，自撰的致詞稿不諱言自己對兩岸事務的豐富經驗，可以轉化為理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

陳明通在交接儀式上的致詞稿不假他人之手，也表現出濃濃的個人風格。談到上任後對自己的期許，他希望竭盡所能確保台海和平穩定，且還特地用河洛話說：「讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。」