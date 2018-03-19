媽媽命令女兒二天內送走中途小貓　沒想到立馬被收服成

巴西一位叫做茱莉亞的小女生某天聽到朋友說撿到一隻小貓咪不知道該怎麼辦，善良的她二話不說便接手帶回家照顧。雖然茱莉亞的爸爸和她一樣喜歡貓咪也一直想養貓，但大魔王媽媽因為對貓咪有刻板印象，因此對茱莉亞帶小貓回家一事感到不悅，更別提讓她收編。她給女兒二天時間替小貓咪找家，但小貓顯然有自己的盤算；牠用短短二天的時間就收服了大魔王媽媽，成功留下來成為茱莉亞家的一份子！
茱莉亞為小貓取名為Luna，她只有二天時間可以幫牠找家，因為她的媽媽不喜歡貓。
家裡的狗狗剛開始看到Luna時也覺得十分害怕，這讓媽媽更不開心了。
雖然媽媽執意要茱莉亞把Luna送走，但顯然Luna有自己的計劃。被收容的隔天一早，Luna就跑去找媽媽撒嬌，把她舔醒；然後一整天跟前跟後、在她腿上睡午覺，就連媽媽在廚房煮菜時，Luna也跟在一旁看著。
很快地，媽媽的態度就180度大轉變！她已經完全被這隻小甜心給收服了～
「她現在甚至會說我們是五口家庭：爸爸、媽媽、我、Cookie（狗狗）和Lune，」茱莉亞開心地說，「某方面而言，我的確成功地在二天內幫Luna找到家了！」
而Cookie雖然一開始對這隻陌生的小東西有些害怕，但在Luna不斷熱情的邀玩之下，現在牠們已經是感情很好的朋友了！
每天爸爸帶Cookie出去散步時，Luna甚至還會哭哭。
跟爸爸一起看電視。
雖然Luna已經成功收服全家人的心，但牠還是最愛媽媽～
而媽媽也變成不折不扣的貓奴，還會在茱莉亞不在家時傳Luna的可愛照片給她看。
Luna表示：收服地球人，對我們喵星人來說一塊蛋糕而已啦！
圖／Júlia Braule
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