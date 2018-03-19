媽媽命令女兒二天內送走中途小貓　沒想到立馬被收服成

巴西一位叫做茱莉亞的小女生某天聽到朋友說撿到一隻小貓咪不知道該怎麼辦，善良的她二話不說便接手帶回家照顧。雖然茱莉亞的爸爸和她一樣喜歡貓咪也一直想養貓，但大魔王媽媽因為對貓咪有刻板印象，因此對茱莉亞帶小貓回家一事感到不悅，更別提讓她收編。她給女兒二天時間替小貓咪找家，但小貓顯然有自己的盤算；牠用短短二天的時間就收服了大魔王媽媽，成功留下來成為茱莉亞家的一份子！

雖然媽媽執意要茱莉亞把Luna送走，但顯然Luna有自己的計劃。被收容的隔天一早，Luna就跑去找媽媽撒嬌，把她舔醒；然後一整天跟前跟後、在她腿上睡午覺，就連媽媽在廚房煮菜時，Luna也跟在一旁看著。