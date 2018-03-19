中市台灣人壽成棒隊成軍 花博球衣出征

「台中市台灣人壽成棒隊」（又稱台中台壽保隊）全體球員穿著有石虎家族的花博球衣亮相，隊長鄭達鴻將花博主題球衣贈送給林佳龍，林佳龍隨即穿上，開心展示有自己名字的球衣。球隊宣告成軍後，將參加的首場正式比賽是中華棒協主辦的春季聯賽，林佳龍授旗給鄭達鴻，為賽事加油。

由台中市棒球教育基金會成立、台灣人壽冠名贊助的「台中市台灣人壽成棒隊」，總教練為廖剛池，並陸續網羅張泰山、鄭達鴻、林英傑、楊承駿和余書農等前職棒好手，更加入杉尾拓郎、長江翔太等日籍投手。

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市城市棒球隊「台中市台灣人壽成棒隊」今天正式成軍，花博主題球衣同時亮相，擔任領隊的台中市長林佳龍表示，球隊出賽時還可以行銷花博，帶著石虎出征一定有好成績。

林佳龍表示，台中市城市棒球隊與台中花博結合推出主題球衣，球隊比賽時可以一起行銷花博，而且花博吉祥物石虎，台語諧音就是「足好」的意思，可以讓球隊比賽時得到好成績，希望台中市民多多支持本地球隊的比賽，並以球隊為榮。

立委張廖萬堅表示，今年是台中的花博年，讓花博logo融入台中城市棒球隊球衣，更能代表台中的城市精神，也藉由城市棒球隊成立，傳承台中棒球故事。

張泰山表示，球隊近期都在進行移地訓練，球員都相當努力，成績也不錯，未來會持續打出好成績，希望大家拭目以待。台壽保隊成軍之際，適逢花博元年，所以球衣結合花博元素，對球員來說是一套很特別的球衣，更具紀念性價值。（編輯：管中維）1070319